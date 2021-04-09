Выступление дочери покойной Юлии Началовой довело жюри до слез

Жюри высоко оценило таланты Веры. Юная артистка получила приглашение на фестиваль-конкурс «Золотое сечение». Мероприятие пройдет в Сочи в начале июня.

Пользователей соцсетей порадовались за начинающую певицу. Многим победа Веры напомнила триумф ее звездой мамы.

«Первое гран-при Верочки и первое золото. Вспоминается Юля. Ей 14 лет, и она выигрывает вокальный конкурс в США Big Apple-95»;

«Пошла по стопам мамы! Сразу вспоминается Юля на „Утренней звезде“»;

«Умничка! Мама бы была рада твоему успеху, а ты радуй бабушку и дедушку — ты их счастье», — написали пользователи.

После победы в конкурсе Вера побывала на «Утренней звезде», которая состоялась в рамках передачи «Модный приговор». В свое время именно «Утренняя звезда» подарила Началовой путь к успеху. 7 апреля успех мамы повторила дочь. Вера растрогала жюри своим проникновенным вокалом, исполняя песню «Герой не моего романа». Жюри не сдержало слез.