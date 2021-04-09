Вера Брежнева показала стальной пресс в белом бикини

Дубайские каникулы Веры Брежневой продолжаются: певица уже рассказала в Instagram о многих местных красотах, и теперь решали показать, чем она занимается на пляже. Артистка сфотографировалась на шезлонге с книгой и сообщила, что именно она сейчас читает. Сейчас, по ее словам, она читает «Эссенциализм. Путь к простоте» Грега МакКеона – это пособие по саморазвитию.

«Я перестала считать занятость мерой важности. Больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен. И наконец-то вернула себе время на то, что я очень люблю - чтение. "Эссенциализм. Путь к простоте" сейчас мне очень в тему», - написала Вера.

Правда, многие поклонники обратили внимание не на книгу, а на белый купальник и плоский животик звезды, который она засветила на фото. Стальной пресс, идеальные бедра и ни грамма жира – настоящая фигура мечты. Певица не стала ретушировать фото – на ее теле видны следы от одежды. Так что на снимке Вера предстает настоящей, такой, какая она есть.

«Я прям уткнула свой взгляд в идеальный торс. Даже пост не читала», «Красавица», «А я обрадовалась, что хоть кто- то не фотошопит изъяны кожи», «Читаю и смотрю в бикини между строк», – пишут подписчикив комментариях.

Стройная фигура Брежневой постоянно становится предметом зависти и обсуждения. Вот и в этот раз поклонники заметили, что Вера похудела еще больше. Певица не отрицает, что действительно сбросила несколько килограммов, и говорит, что ее это совсем не радует.

«Ну, я похудела не очень хорошо, на стрессе. А это уже немного пришла в себя», — честно рассказала Вера.

В Дубай певица прилетела вместе с дочками – 20-летней Соней и 11-летней Сарой – и сестрой Викторией Галушкой. После развода с продюсером Александром Цекало Викторию просто не узнать: она очень постройнела и похорошела. На снимках, которые появляются в Инстаграме ее сестры, многие путают Вику с Верой: обе эффектные блондинки с одинаковым типом фигуры.

Александр Цекало расстался с женой в 2018 году ради новой любви - восточной красавицы Дарины Эрвин, с которой он теперь живет в США. 36-летняя Виктория растит двоих детей, родившихся в браке с Цекало: сына Мишу и дочь Александру. Судя по тому, как она расцвела, в личной жизни экс-супруги продюсера сейчас все прекрасно. После развода с Цекало Виктория не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни.



