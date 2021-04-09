Семен Слепаков: «Первая женщина, которая потрогала меня за член – учительница в третьем классе»

Звезда Comedy Club признался, что рос настоящим озорником, поэтому не раз получал выговоры в школе. Правда, одно из наказаний Слепакову запомнилось на всю жизнь, а все, потому что сопровождалось интимной подробностью. «Учителям должно быть стыдно за то, как они себя вели. Например, моя учительница в третьем классе стала первой женщиной, которая потрогала меня за член…» — заявил артист.

Оказалось, что в детстве он страстно увлекался игрой во вкладыши от жевательной резинки, пока однажды его не поймали за руку. «У нас была очень строгая учительница в начальных классах, эдакая коммунистка. А эти вкладыши были самое дорогое, кроме того, что она потом потрогала. Я даже не знал, как «то» можно использовать, все-таки третий класс, а вкладыши мне нравилось коллекционировать, играть, выигрывать другие… Но в школе они были запрещены, поэтому учительница с криками: «Слепаков, говно такое!» побежала за мной. А я рванул в туалет, положил вкладыши в трусы и сделал вид, что писаю. Она зашла за мной, засунула руку в трусы, достала вкладыш, выбросила их и повела в класс. Там она всем сказала: «Посмотрите, что сделал Слепаков! Мало того что играл во вкладыши, еще и прятал их в трусы!». И весь класс смеялся надо мной», — вздыхал артист.

В рамках YouTube-шоу «Я себя знаю» шоумен поделился еще одной постыдной историей. Оказывается, в юности Семен горел желанием поскорее лишиться девственности. В отчаянии найти избранницу 17-летний юноша отправился за помощью к сутенеру. Первый сексуальный опыт артист собирался испытать с пышнотелой проституткой Екатериной, однако при оплате услуг случился конфуз.

«У меня было две купюры: 50 рублей — я их планировал отдать за такси, а также 5 тысяч. Лезу в карман, вытаскиваю 50 рублей и понимаю, что отдал таксисту проституткины деньги, просто перепутав в темноте. Сутенер на меня смотрит, мол, что это? И тут я закричал: «Господи! Да за что же мне это все?! Я так хотел, чтобы со мной случилось!». Сутенер оказался очень хорошим. Он сказал: «Ладно, поехали его искать», — вспоминал звезда.

К счастью, Слепакову удалось вернуть свои деньги и осуществить желаемое. «Все получилось. А я переживал», — откровенничал артист. Он также отметил, что ранее никогда не рассказывал интимную историю, поэтому чувствует себя неловко.



