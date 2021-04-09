Татьяна Буланова рассказала о своем новом избраннике спортсмене

Певица Татьяна Буланова, которой в марте исполнилось 52 года, рассказала о своем новом мужчине, за которого в будущем она собирается выйти замуж. «Он занимается предпринимательской деятельностью, немного младше меня. Он очень как-то по-мужски себя ведет. Я не знаю, что там будет дальше, но мы уже больше года вместе — и за это время он показал себя настоящим джентльменом. Оказывает знаки внимания, заботится обо мне. Несмотря на то, что я два раза была замужем, у меня еще не было подобных отношений», - говоритТатьяна Буланова