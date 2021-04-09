Одного из богатейших британцев зарезали в загородном имении

Миллионера и баронета в девятом поколении сэра Ричарда Саттона, который владел двумя роскошными отелями на Парк-лейн в Лондоне, нашли зарезанным в его загородном поместье, сообщает Daily mail.

Кроме 83-летнего аристократа пострадала его 60-летняя жена, которую по воздуху доставили в одну из больниц в Бристоле. Сейчас она находится в критическом состоянии, сообщает издание.

Полиция уже арестовала подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, которого также доставили в больницу, из-за не опасных для жизни травм. Следствие считает, что подозреваемый и жертва были знакомы. Мотивы преступления сейчас выясняются.