Алла Пугачева записала душераздирающее видео к фильму «Чернобыль»

Уже совсем скоро на экраны выйдет фильм «Чернобыль» Данилы Козловского, который обещает стать сенсацией в мире кино. Картина, как понятно из названия, расскажет про страшную аварию на Чернобыльской АЭС, которая унесла сотни тысяч жизней.

8 апреля в Сети появилось видео, посвященное премьере. В нем Алла Пугачева смотрит кадры из фильма «Чернобыль» и читает стихотворение Татьяны Снежиной «Мы в этой жизни только гости». Пронзительный философский текст идеально лег на события, описываемые в картине. В итоге клип удостоился очень лестных оценок.

Кстати, Максим Галкин напомнил в Instagram, что для Аллы Борисовны трагедия, произошедшая в Чернобыле, всегда имела особенное значение. «Для Аллы это не просто хороший фильм — это часть ее жизни. В далеком 1986 году они с коллективом поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Алла могла отказаться, но поехала. Для нее это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души», — рассказал звездный супруг.

Главные роли в фильме «Чернобыль» исполнили Данила Козловский и Оксана Акиньшина. По сюжету герои, сыгранные актерами, влюбляются друг в друга, но развитию романтической истории мешает произошедшая трагедия. Продюсеры пообещали ценителям кино, что лента не только заставит их плакать, но и напомнит про важную страницу из истории некогда большой страны.



