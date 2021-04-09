Володина назвала даты рождения тех, кому придется понервничать в 2021 году
Большое количество неприятных событий закалит ваш характер, уверена астролог, сообщает Пятый канал.
Большое количество неприятных событий закалит ваш характер, уверена астролог, сообщает Пятый канал.
Астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram поделилась датами рождения тех, кого в этом году ожидает порядочная нервотрепка. Бояться не стоит, уверяет астролог. Нужно заранее приготовиться к тому, что 2021 год выдастся беспокойным и тревожным.
«Достижение целей потребует больше усилий. Задачи будут решаться сложнее, события проживаться „острее“, препятствия встречаться чаще», — отметила Володина.
Однако, большое количество сложностей поможет закалить ваш характер. Поэтому встречайте сложности с высоко поднятой головой, советует астролог.
«Что делать? Не паниковать, но и не расслабляться! Приготовиться брать свои цели штурмом, если сами не сдаются. Одновременно важно сберечь нервную систему. Научиться любые события встречать лицом к лицу и спокойно!» — сообщила подписчикам Василиса Володина.