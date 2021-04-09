Никакого телевизора за ужином: диетолог раскрыла способ есть и не толстеть

Быстрее набирают вес люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители. «Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно», – подчеркнула диетолог.

Есть стоя или на бегу также очень вредно – люди в этой обстановке плохо прожевывают еду и глотают большие куски. В результате нагрузка на желудочно-кишечный тракт возрастает. К тому же на ходу человек не ощущает чувство сытости, поэтому может съесть гораздо больше, чем нужно.