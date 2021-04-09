Пт, 9.04.2021
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Никакого телевизора за ужином: диетолог раскрыла способ есть и не толстеть

Мужчина ест перед телевизором. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Российский диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik раскрыла способ есть и не толстеть. По ее словам, прежде всего важны обстоятельства, при которых человек принимает пищу, пишет mir24.tv.

Быстрее набирают вес люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители. «Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно», – подчеркнула диетолог.

Есть стоя или на бегу также очень вредно – люди в этой обстановке плохо прожевывают еду и глотают большие куски. В результате нагрузка на желудочно-кишечный тракт возрастает. К тому же на ходу человек не ощущает чувство сытости, поэтому может съесть гораздо больше, чем нужно.


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