Паноптикум какой-то: Лариса Долина устроила скандал на шоу Галкина

Шоу «Музыкалити», которое создает Максим Галкин для Youtubе, в этот раз получилось особенно жарким. Антагонистами стали певица, глава кафедры эстрадно-джазового пения МГИК Лариса Долина и звезда TikTok с 14 миллионами подписчиков – Валя Karna.val.

Еще перед выходом передачи Максим Галкин у себя в Instagram интриговал, что выпуск получится особенным. «Профессор вокала» Долина выступила против Вали Карнавал, которая никогда не училась петь. Из-за ее вокальных данных Лариса Долина даже порывалась уйти из студии.

В шоу Лариса Долина призналась, что послушала песню Карнавал и той надо учиться работать со своим голосом – он ей еще не подчиняется. «Ты ни в одну ноту не попала!» – заявила Лариса Долина. Певица решила уйти из студии, послушав хит «На, попей»: ей стало неприятно и неинтересно, а песню она назвала «паноптикумом».

Попутно Лариса Долина оскорбила Карнавал, заметив, что та лишь претендует, чтобы стать звездой: при поступлении в вуз на вокал число ее подписчиков никакого значения играть не будет.

На это Карнавал обиженно заметила, что певица ей уже шесть раз сказала, что она не попадает в ноты. «Это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга!» – заметила девушка. «Девочки, не ссорьтесь!» — призвал Галкин и предложил Долиной кинуть торшером в Валю, чтобы были «бешеные просмотры».