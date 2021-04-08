Мест нет: Виктория Боня прочтет тотальный диктант на английском языке

Виктория Боня всегда в центре внимания. Совсем скоро она прочтет тотальный диктант, который пройдет 10 апреля 2021 года. Воспитанница «Дома-2» будет диктовать его на английском языке. За два дня до начала мероприятия россияне разобрали все места. Видимо, так сильно спешат не только видеть и слушать 41-летнюю звезду, но и писать под ее диктовку.

Организаторы тотального диктанта несколько дней назад объявили места его проведения и ведущих. В этом году диктанты пройдут на русском и английском языках. В Москве русский диктант прочтут Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Яна Чурикова, Анатолий Вассерман, Антон Долин, Павел Деревянко и Варвара Шмыкова.

На английском языке написать диктант можно будет под диктовку музыканта Noize MC, звезды «Дома-2» Виктории Бони, Алены Долецкой, Олеси Железняк, Юрия Колокольникова и Елены Ханги.

Стоит отметить, что кандидатура Бони вызвала жаркие споры в соцсетях. Ведь поклонники привыкли слышать от красавицы советы по уходу за собой. Телеведущая часто рассказывает, каких впечатляющих результатов ей удалось добиться. Так, звездная красотка неоднократно жаловалась, что недовольна своим весом и мечтает набрать килограммы, чтобы обрести более соблазнительные формы. Теперь обладательнице роскошной фигуры удалось добиться поставленных целей.

Не так давно Боня предстала в эффектном образе. Модель оставила распущенными длинные волосы и ограничилась минимальным макияжем, чтобы подчеркнуть природную красоту и привлекательность. «Я горжусь собой, потому что в таком весе я не была никогда. Угадайте навскидку, какой у меня объем бедер в сантиметрах?» - обратилась Виктория к поклонникам.

После жарких споров инстадива призналась, что ее объем бедер впервые в жизни составил 96 сантиметров. «Я знаю, что сейчас будут писать, что у меня там подушка подложена. Нет там никакой подушки. Я так горжусь собой! И это мотивирует меня еще больше», - заверила Боня. В доказательство своих слов она показала попу внушительного размера.

Модель отметила, что теперь ставит перед собой новые цели. Виктория захотела сделать талию еще тоньше. При этом она подчеркивает, что все тренировки выполняет исключительно с собственным весом. «Я в шоке! Я в жизни не была в такой форме, и мне 41», - кокетливо напомнила она фанатам.



