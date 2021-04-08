Как Илья Прусикин создал Little Big, едва не попал на «Евровидение» и развелся

Прозвище Ильич идеально характеризует шоумена. Простой парень из пригорода Петербурга не гнался за баснословными гонорарами и сумел прославиться без продюсеров через YouTube. Вот только популярность негативно сказалась на личной жизни Ильи Прусикина, пишет Starhit.ru.
Сегодня главная ассоциация, возникающая с именем Ильи Прусикина — это Little Big. Однако задолго до создания панк-поп-рэйв-группы Ильич работал над различными сатирическими проектами на видеохостинге YouTube. Артист превратился в наглядный пример того, как добиться международного успеха в ХХI веке без протекции продюсеров, через честные лайки. Но помогло ли ему это в сердечных делах?
8 апреля шоумену исполняется 36, а мы вспоминаем его путь к славе и отвечаем на самые острые вопросы о личной жизни. Почему до 27 лет Илья фактически был безработным? Как рушилась его семья с Ириной Смелой и замешана ли в этом солистка Little Big Софья Таюрская?
Источники вдохновения
Илья — поздний ребенок, так что его родителям сейчас уже за 70. Живут пенсионеры в Сосновом Бору под Петербургом, однако до середины 90-х их домом было Забайкалье. «Я до 11 лет жил в поселке — я деревенский чувак. У нас была корова в Усть-Борзе — Красуля, я с самого детства пытался на ней кататься, она выросла и возненавидела меня. Для того, чтобы пройти к дому, надо было лезть по заборам, крышам, потому что корова меня пыталась забодать. Если бы ты приехал в Забайкалье, то на том месте, где находился наш поселок городского типа, увидел бы город-призрак. Его перестали финансировать, отключили свет в какой-то момент. Местным жителям пришлось уехать», — делился Прусикин.
В Сосновом Бору Илья увлекся футболом и авиамоделированием, играл в КВН. Кроме того, родители отдали ребенка в музыкальную школу по классу фортепиано. «Я слушал все, начиная от Aqua в детстве… У меня был канал Viva-2, но не было MTV. Там могли быть и Aqua, и Mr. President, и Captain Jack», — рассказывал Прусикин о развитии интереса к музыке.
Впервые услышав творчество Курта Кобейна, подросток осознал, что рамок и ограничений в музыке нет. Это превратилось в своеобразный пунктик: уже прославившись, Прусикин нередко говорил в интервью, что его цель — стать больше, чем Nirvana. Но что же он делал до громкого успеха Little Big?
Блогинг и музыка
Известно, что после школы Илья поступил на психолого-педагогический факультет, однако практика в социальных домах заставила его разочароваться в профессии. «Оказывал помощь людям с деменцией, проще говоря, это биологический распад мозга, или… маразм. Это просто трындец. Ты видишь, каким будешь в старости. Я был напуган и после этого решил для себя: «Ну это все!» — признавался мужчина в интервью Юрию Дудю.
В 2002-м Прусикин вступил в группу Тenkorr, а позднее приложил руку к работе коллективов Like A Virgin, St. Bastards и Construktorr. В 2011-м мужчина стал сотрудничать с сообществом «Спасибо, Ева!», и его проекты приумножили популярность канала. Так, самыми рейтинговыми в контенте видео-объединения оказались «Шоу Гаффи Гафа» с Жирафиком-Рафиком и «Великая рэп-битва», одним из авторов которых был Илья.
«В то время было всего две площадки — Caramba Media и «Спасибо, Ева!», надо было к кому‑то примыкать, — пояснял Прусикин. — В «Спасибо, Ева!» было больше творчества. Я хотел делать такого рода шоу, но не знал, что существует видеоблогинг. Видите, в чем сейчас главная проблема новых блогеров, — они знают, что могут стать звездами и зарабатывать много денег. Это их цель. А в 2010-м невозможно было зарабатывать. Видеоблогинга не было, рынка не было. Был Мэддисон, но я и о нем не знал».
Потом Илья стал актером и продюсером проекта «Полицейские будни», который закрылся уже после третьего эпизода. А еще через год вместе с рэпером и видеоблогером Эльдаром Джараховым Прусикин создал объединение «КликКлак» с серией юмористических шоу с элементами абсурда. А так как сатиру Илья Прусикин обожал, то однажды снял с Алиной Пязок вирусный клип Everyday Iʼm Drinking, положивший начало группе Little Big.
На пике успеха
«Просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: «Может, вы группу сделаете?» Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: «Воу-воу, у нас нет песен». «Но у вас есть месяц». И мы написали шесть песен, сняли клипы, они разошлись. Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло», — отмечал Прусикин.
При этом многие не верили в успех музыкантов, в то время как Илья считал, что лучше попробовать и провалиться, чем сидеть сложа руки. «Когда ты осознаешь, что тебе нечего терять, ты идешь на риск. У меня до 27 лет вообще ничего не получалось. Я был безработным, и меня никуда не брали, даже пиццу разносить. Возможно, что это и подстегнуло меня. Мы сначала стали популярными во Франции. Только потом в Москве и регионах. Не было щелчка, после которого на нас обрушилась слава, все происходило шаг за шагом: Бельгия, Швейцария, буквально год назад у нас появились Германия и Америка. Впереди, надеюсь, будут Австралия, Япония, азиатский рынок», — перечислял артист.
В продюсере и искусственной раскрутке Little Big не нуждались: вирусные песни и трешовые клипы были лучшей рекламой для пользователей Сети. Рэйв-фестивали, концерты, толпы поклонников — наконец, творческие мечты Ильи начали осуществляться. При этом состав группы довольно быстро изменился: в 2016-м коллектив покинула Анна Кастельянос, а в 2018-м — Олимпия Ивлева. Аня отмечала, что ушла, так как не могла совмещать музыкальную карьеру с работой воспитателя в школе, ну а Олимпия утверждала, что устала от загруженного графика и безразличия коллег.
«Илья — человек творческий. Ему интересно развивать проект, поскольку это его мечта, что-то сокровенное. А тут я прихожу к нему со своими чувствами. Мы не могли поговорить по душам. Ему это было не совсем интересно», — признавалась Олимпия в интервью.
Сейчас Ивлева ведет блог и снимается в кино, а вот Анны Каст, к сожалению, уже нет в живых: 28 февраля она умерла от острой сердечной недостаточности. На месте главной солистки прочно закрепилась Софья Таюрская.
Раньше Little Big воспринимались как андеграундный коллектив, и аудитория понимала, что за веселыми сюжетами клипов кроются глубокие идеи, затрагивающие не только проблемы мира шоу-бизнеса, но и политику. В последние пару лет группа стала более гламурной, а выступления превратились в фееричное шоу. Нравилось это прежним фанатам, или нет, а популярность видоизменившегося проекта зашкаливала.
Так, в 2018-м Интернет захватила сначала песня Faradenza, а потом и Skibidi, клип на которую породил целый челлендж среди звезд. Кроме того, ролик стал рекордсменом, собрав только за первую неделю 23 миллиона просмотров. В 2019-м Илья Прусикин занял 18-ю строчку рейтинга Forbes, однако в интервью Ксении Собчак опроверг сплетни о том, что он долларовый миллионер.
«Для нас признание — это многотысячные толпы на сольниках и многомилионные просмотры клипов на YouTube. Вот это настоящая отдача», — всегда подчеркивал Ильич.
В прошлом году весь мир всколыхнула новость о том, что Little Big отправится на «Евровидение». В «Вечернем Урганте» коллектив представил хит UNO, но вскоре выяснилось, что из-за пандемии коронавируса конкурс перенесут. В 2021-м группа отказалась от участия в международном состязании артистов.
«Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны, — сообщили музыканты в микроблоге. — Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса».
Впрочем, на просторах Интернета активно муссировалась версия, что Little Big попросту не сумели написать новый громкий хит, соответствовавший бы уровню конкурса. Так или иначе, представлять Россию на «Евровидении» в 2021-м будет Манижа.
Личная жизнь
Долгое время о частной жизни Ильи ничего не было известно. Свет на свое прошлое музыкант пролил в YouTube-шоу «Вписка», когда признался, что задолго до прихода популярности жил с девушкой, работавшей воспитателем в детсаду, причем за ее счет. Ну а в 2014-м, когда Прусикин уже разошелся с пассией, случилось его судьбоносное знакомство с Ириной Смелой, ныне известной как Tatarka.
«Полгода прошло после моего расставания с парнем, и я познакомилась с Ильей. А у него как раз было полгода после 10-летних отношений, — поясняла Ирина в шоу Ксении Собчак. — И мы, два таких разбитых сердечка, спасали друг друга, как могли. Я начала вращаться в его кругах. Медленно в это входила, прощупывала, смотрела, думала. А потом у меня возникла идея сделать про моду проект какой-нибудь стебный».
После успеха влогов Смелая обрела известность как певица, выпустив в 2016-м трек «Алтын». В этом же году произошло другое не менее значимое для нее событие — свадьба с Ильей Прусикиным. А в 2017-м у супругов родился сын Добрыня.
Влюбленные были увлечены творчеством, а потому часто разлучались из-за гастролей. Поначалу это не казалось большой проблемой, однако в 2020-м супруги почти перестали выходить вместе в свет и публиковать общие фотографии, что насторожило поклонников. Худшие опасения подписчиков сбылись: прошлым летом пара записала видеообращение с новостью о разводе.
«Это не спонтанное решение. Мы думали где-то полгода. И пришли к этому в декабре прошлого года. Мы остались друзьями. Наконец-то поговорили. У нас были претензии друг к другу, их накопилось слишком много. Если бы мы остались вместе ради ребенка, мы оба были бы несчастны, — уверял Илья. — Мы до конца жизни остаемся семьей. Остаемся матерью и отцом для своего ребенка. Ребята, если у вас возникают обиды, обязательно разговаривайте друг с другом. Иначе у вас все закончится расставанием. Ну а я буду находиться рядом с Ирой, когда не буду на гастролях. Это самое главное».
Тут же возникли предположения, что семью разрушили не разлуки и накопившиеся обиды, а третья сторона. Когда-то давно люди шептались о романе Прусикина с Олимпией, ну а потом звание разлучницы перекочевало к Софье Таюрской. В подкасте Эльдара Джарахова певица не стала опровергать или подтверждать сплетни об интрижке с коллегой: мол, обсуждать семью Ильи она не имеет права. Однако Соня пожаловалась, что безумно устала от оскорблений хейтеров, называющих ее мразью. Tatarka в свою очередь отмечала, что не верит молве, но и не исключает, что все может быть. «Мы же расстались, у каждого личная жизнь. Я не лезу, — подчеркивала Ирина. — С Софьей сейчас не общаемся, но раньше хорошо дружили. Ее мама акушер-гинеколог и помогала мне рожать»