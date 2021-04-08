Как Илья Прусикин создал Little Big, едва не попал на «Евровидение» и развелся

«Шоу Гаффи Гафа» принесло Илье первую популярность ФОТО: скриншот

«В то время было всего две площадки — Caramba Media и «Спасибо, Ева!», надо было к кому‑то примыкать, — пояснял Прусикин. — В «Спасибо, Ева!» было больше творчества. Я хотел делать такого рода шоу, но не знал, что существует видеоблогинг. Видите, в чем сейчас главная проблема новых блогеров, — они знают, что могут стать звездами и зарабатывать много денег. Это их цель. А в 2010-м невозможно было зарабатывать. Видеоблогинга не было, рынка не было. Был Мэддисон, но я и о нем не знал».

Потом Илья стал актером и продюсером проекта «Полицейские будни», который закрылся уже после третьего эпизода. А еще через год вместе с рэпером и видеоблогером Эльдаром Джараховым Прусикин создал объединение «КликКлак» с серией юмористических шоу с элементами абсурда. А так как сатиру Илья Прусикин обожал, то однажды снял с Алиной Пязок вирусный клип Everyday Iʼm Drinking, положивший начало группе Little Big.

На пике успеха

ФОТО: Youtube

«Просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: «Может, вы группу сделаете?» Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: «Воу-воу, у нас нет песен». «Но у вас есть месяц». И мы написали шесть песен, сняли клипы, они разошлись. Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло», — отмечал Прусикин.

При этом многие не верили в успех музыкантов, в то время как Илья считал, что лучше попробовать и провалиться, чем сидеть сложа руки. «Когда ты осознаешь, что тебе нечего терять, ты идешь на риск. У меня до 27 лет вообще ничего не получалось. Я был безработным, и меня никуда не брали, даже пиццу разносить. Возможно, что это и подстегнуло меня. Мы сначала стали популярными во Франции. Только потом в Москве и регионах. Не было щелчка, после которого на нас обрушилась слава, все происходило шаг за шагом: Бельгия, Швейцария, буквально год назад у нас появились Германия и Америка. Впереди, надеюсь, будут Австралия, Япония, азиатский рынок», — перечислял артист.

В продюсере и искусственной раскрутке Little Big не нуждались: вирусные песни и трешовые клипы были лучшей рекламой для пользователей Сети. Рэйв-фестивали, концерты, толпы поклонников — наконец, творческие мечты Ильи начали осуществляться. При этом состав группы довольно быстро изменился: в 2016-м коллектив покинула Анна Кастельянос, а в 2018-м — Олимпия Ивлева. Аня отмечала, что ушла, так как не могла совмещать музыкальную карьеру с работой воспитателя в школе, ну а Олимпия утверждала, что устала от загруженного графика и безразличия коллег.