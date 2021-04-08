От военных до чиновников ⟩ Стриптизерша раскрыла, что в клубах делают мужчины Эстонии: «кто-то хочет облизывать подмышки, а кто-то стопы...»

Стриптизерша и визажист, известная в TikTok под именем ExcoticLiis, очень серьезно решила подойти к делу и рассказать эстонцам о секс-работе. По ее словам, в эстонских стрип-клубах работает много иностранцев, потому что эстонцы пока не решаются заниматься такой работой, а тем более говорить об этом публично. «Эстония - такая маленькая страна, здесь определенно кто-то узнает», - говорит Лийс на одном из своих видео в Tiktok.

ExcoticLiis ФОТО: Erakogu

Девушка также опровергает представление о том, что в стриптиз идут только те, у кого нет должного образования или работы. «У нас там есть учителя, женщины с высшим образованием, никто не пришел прямиком из основной школы», - сказала Лийс, по словам которой, эта работа также идеально подходит для студентов, потому что вы можете подстроить график под себя. «По сути, вы можете отработать за месяц раз шесть и потом сможете сосредоточиться только на учебе», - добавила она.

По словам Лийс, отвратительно относятся к секс-работникам в основном мужчины, хотя они и являются наиболее частыми клиентами. «Назовите мне мужчину, который никогда не смотрел порно или не ходил в стриптиз-клуб», - приводит пример женщина.

Для мужчин все женщины в любом случае являются секс-объектами, но, если нам за это платят – это проблема? Бесплатных обедов не бывает, 5

- сказала Лийс.

Однако позже она призналась, что есть также хорошие и отзывчивые мужчины, которые достойно относятся ко всем женщинам.

ExcoticLiis ФОТО: @excoticliis / TikToki ekraanitõmmis

Несколько дней назад в своих видеороликах ExcoticLiis поделилась, что в стрип-клубах нет, так называемого, среднего посетителя. «Приходят правительственные чиновники, Калевипоэги, очень богатые люди, солдаты НАТО, ну и мальчишники проводятся тоже», - перечислила она. Обычно в клуб ходят просто ради компании и общения с девушками, пишет Elu24.ee.

По словам Лийс, многие мужчины не решаются рассказывать женам, какие у них фетиши. «Потом они говорят нам следующее: кто хочет облизывать подмышки, играться с ногами...», - делится женщина.

Эстонские мужчины не осмеливаются говорить о фетишах со своими женами, а вот со стриптизершами делятся. Фотография носит иллюстративный характер. ФОТО: Shutterstock

В TikTok также попросили Лийс рассказать о неудачном опыте на работе, но женщина призналась, что с этим ей повезло. «Бывало, что какой-то мужчина снимает штаны и ждет, чтобы я начала что-то делать, но я просто ухожу и прошу охранников его выставить из клуба», - сказала она.

Однако она слышала от коллеги, как клиент уложил стриптизершу на пол в приватной комнате, потому что женщина отказалась от орального секса и не позволила прикасаться к интимным местам. «Всякие приходят», - подытожила рассказ Лийс.

По ее словам, у стриптизерш обычно уже есть мужчины, поэтому клиентам нет смысла переоценивать свои способности.

Из-за коронавирусных ограничений в Эстонии развлекательные заведения для взрослых закрыли, но Лийс заявила, что они не оставят в беде постоянных клиентов.



