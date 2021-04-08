Андрей Губин переехал жить из России в солнечную страну

Андрей продолжает безбедно существовать на авторские отчисления со своих нестареющих хитов и занимается творчеством лишь для души. Периодически он работает над новым музыкальным материалом с саундпродюсером Тарасом Ващишиным. Правда, неизвестно, когда эти треки увидят свет.

Судя по всему, не скоро. Недавно Губин улетел из Москвы жить в Египет, и возвращаться из теплой страны он в ближайшее время не собирается. Свое 47-летие артист отметит у моря.

«Андрей арендует там большой красивый дом, — рассказали в окружении певца. — Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно. В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга».

Туристов там не так много как в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе, курорт скорее популярен у тех, кто предпочитает спокойствие, тишину и гармонию. В прошлом году Губин упоминал, что мечтает поскорее улететь в жаркую страну, ведь солнце способствует здоровому цвету лица.

Тогда в Сети распространились фотографии, на которых артист выглядит плохо и болезненно. Поклонники забеспокоились. «Чувствую себя лучше, чем выгляжу, за неделю проезжаю на велосипеде 100 километров, — рассказал тогда Андрей. — Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние».

Перед отъездом за границу певец, к слову, успел слетать на родину – в Уфу, повидаться с родными и близкими. А в столице встретиться с давним товарищем — бизнесменом Андреем Бурматовым. «Были с Андреем в Сандуновских банях. Он любит крепкий пар, чем показывает свою хорошую физическую форму. В ближайшее время планирует записать новую лирическую композицию, в своем традиционном стиле», — поделился друг музыканта.



