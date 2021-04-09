Диетолог: хлеб вреднее сахара

Хлеб является высокоуглеводным продуктом, с которым организм получает избыток энергии, отметил эксперт. По его словам, после употребления в пищу одного куска хлеба необходимо час заниматься в спортзале. «Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара – всего 65. Получается, что хлеб гораздо более вреден, чем сахар. Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную», – заявил диетолог.

Ранее диетолог, нутрициолог Мария Черняева рекомендовала отказаться от свежеиспеченного хлеба при наличии заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. По ее словам, свежий хлеб обладает более высокой кислотностью, чем черствый. При нарушениях в работе ЖКТ подобная пища вызывает обострения хронических заболеваний. Врач порекомендовала употреблять в пищу хлеб, который испекли примерно восемь часов назад, а еще лучше вчерашний, чтобы предупредить обострение гастрита и язвенной болезни. «Свежего мягкого хлеба мы съедим больше, прежде всего, за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому», – отметила Черняева.