Голова, ноги или лицо: что вы моете первым, говорит о том, как вы живете

Этот подход может нам дать больше, чем мы думаем. Та часть тела, которую мы омываем в первую очередь, указывает на некоторые ключевые черты нашей личности. Предположение, лежащее в основе этой теории, гласит, что мы подсознательно скрупулезно заботимся о тех частях нашего тела, которые считаем наиболее священными. Наше подсознание работает загадочным образом.

Мытье головы в первую очередь

Если вы включили душ и сперва начали мыть голову, это показывает, насколько вы практичны и реалистичны. Поскольку голова связана с организованностью, вы можете быть более эффективными и ориентированными на рутину, чем другие. Точно так же и те, кто начинают с шеи и плеч, конкурентоспособны, мотивированы и трудолюбивы.

Омовение ног на первом месте

Люди, которые начинают купание с ног, считаются приземленными индивидуумами. Они также склонны к развитию гуманитарных ценностей. Однако те, кто начинают с коленей или икр, а не со ступней, обычно имеют беззаботное настроение хиппи. Им нравится мечтать и жить свободными духом.

Начало мытья с лица

Люди, которые сперва начинают умываться, часто испытывают стресс или смущение. Подобно тому, когда мы закрываем лицо, если нам стыдно, эти люди обычно предпочитают сливаться, а не выделяться. Однако те, кто начинают мыться с груди или туловища, как правило, уверены в себе и не заботятся о том, что думают о них другие люди.

Омовение интимных мест в первую очередь

Вероятно, вы весьма скромны, если начинаете купание с мытья интимных мест. Вас можно назвать человеком с низкой самооценкой или интровертом, если вы к своей персоне не привыкли получать много внимания. И все же для тех, кто знают вас очень хорошо, вы являетесь самым искренним индивидуумом на Земле. Вы часто опускаете руки и изо всех сил стремитесь занять свое место, но вашим приятелям всегда комфортно рядом с вами.

Если вы сначала моете спину

Спина тесно связана с нашим сознанием. Нервная система и позвоночник в работе головного мозга играют важную роль. Если вы начинаете купание со спины, это указывает на то, что вы скрытный человек. Вам сложно доверять людям, вы всегда осторожничаете. Вы принимаете лишь взвешенные решения и привыкли добираться до самой сути проблемы. Одиночество не пугает вас, напротив, вы его воспринимаете в виде возможности насладиться собственным обществом.

Немного о подсознании

Подсознание – устаревшее понятие, которое применялось для определения психических процессов, происходящих без отображения в сознании и помимо сознательного прямого управления. В науку термин ввел Пьер Жане в философской диссертации в 1889 году. Позднее он развил его в медицинской работе «Психический мир истериков». Понятие «подсознание» применялось в ранних трудах Фрейда по разработке психоанализа, но через некоторое время было заменено на термин «бессознательное», который предназначался для обозначения сегмента вытесненного содержания (в основном социально неодобряемого), пишет fb.ru.



