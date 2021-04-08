Эстония — чудо-страна в глазах россиян, или Как браво мы в 21-й век ворвались

Особняком в этом плане являются страны Балтии: Литва, Латвия и Эстония. Именно Эстония является самой развитой из бывших советских республик и входит в тройку наиболее развитых постсоветских стран (наряду с Чехией и Словенией). Более того, именно наша республика, по версии автора, выгодно отличается даже от своих балтийских соседей.

Как Эстонии всего за одно поколение удалось вплотную приблизиться к экономике стран Западной Европы?

Если посмотреть на историю независимой Эстонии, то в ней вряд ли можно найти что-то новое. Заслуга эстонских властей как раз состоит в том, что они не просто взяли курс на сближение с Западом, но и на практике взяли то лучшее, что было создано или задумано до них.

Эстония в конце 20 века

Не является тайной, что именно страны Балтии среди бывших советских республик были наиболее подготовлены к возвращению в капитализм.

Кроме того, что они были «витриной социализма» (почему витриной социализма не стал весь СССР, я отвечать не буду) и располагали грамотным и образованным населением, существенную помощь оказало возвращение капиталов, оставшихся на Западе после 1940 года. Поэтому Эстония, кроме финансовой помощи, получила обратно свыше 100 миллионов долларов.

Страна сразу же взяла курс на рыночную экономику и развитие высоких технологий. Либерализация проходила стремительно.

В 1992 году учреждено Эстонское приватизационное агентство. К 1997 году за государством остались лишь самые крупные предприятия.

В июне 1992 года введена в обращение эстонская крона, курс которой был привязан к курсу немецкой марки (8 к 1).

С 1993 года ценообразование регулируется лишь в области государственного жилья, отопления и электроэнергии.

В 1994 году Эстония одной из первых в мире приняла плоскую шкалу подоходного налога (26 процентов, с последующим снижением к 2010 году до 22 процентов, на данный момент - 20 процентов).

В 1994 году был подписан договор о свободной торговле с ЕС. А к 1999 году были отменены почти все таможенные пошлины.

Благодаря реформам к 2000 году уровень инфляции вернулся в разумные пределы.

Эстония в новом тысячелетии

Развитие Эстонии с конца 1990-х напоминает рекламную брошюру успешной компании или сборник удивительных фактов:

1999 год: вхождение в ВТО;

2000 год: переход государственных органов на безбумажные носители информации и возможность подавать налоговые декларации через интернет;

2004 год: вхождение в ЕС и НАТО;

2005 год: впервые в мире на муниципальных выборах (на парламентских –с 2007 года) жители могли голосовать через интернет;

2000-2005: рост ВВП на 60 процентов;

2010 год: вхождение в ОЭСР и выход из мирового финансового кризиса;

2011 год: переход на евро;

2013 год: общественный транспорт Таллинна стал бесплатным для жителей столицы;

2014 год: Эстония первой в мире запустила программу e-Residency, позволяющую иностранцам осуществлять услуги в виде открытия компании, оплаты налогов, банковских услуг и так далее;

2017 год: ВВП Эстонии в расчете на одного жителя достиг 79 процентов среднего значения в ЕС: страна подошла к показателям Португалии (самой бедной страны Западной Европы), которую в начале своего правления обещал «догнать» Путин.

2004-2019: рост «чистой» средней оплаты труда вырос в 3 раза, достигнув 1098 евро.

2019 год: среди бывших «коммунистических» стран Эстония оказалась на втором месте после Словении по уровню ВВП на человека. Средний размер оплаты труда достиг 1551 евро;

2020 год: МРОТ в Эстонии - 584 евро (до вычета налогов).

Также в стране:

наименьший госдолг и дефицит бюджета среди всех стран Евросоюза;

4 компании с бюджетом свыше 1 млрд. евро (Skype, Bolt, TransferWise, PlayTech);

наибольший рост в ЕС (наряду со Словенией) по продолжительности жизни;

самый продолжительный в мире полностью оплачиваемый материнский отпуск по беременности и родам (62 недели).

Страна стала лидером Балтийского региона в области пассажирских и грузоперевозок, а также в сфере высоких технологий (в Эстонии расположен центр кибербезопасности НАТО).

Эстония в ближайшие годы догонит в развитии многие развитые страны и продолжит движение вперед – в 21-й век. Страна сделала ставку на открытость, простоту, правовое государство и высокие технологии. Это сработало!



