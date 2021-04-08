«Не буду оправдываться»: бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал их развод

Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться, — сказал мужчина. — Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи.