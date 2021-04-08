«Не буду оправдываться»: бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал их развод

Развод с Лорак произошел в 2019 году, когда Мурата поймали на измене. Налчаджиоглу это признал.
Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться, — сказал мужчина. — Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи.
Бизнесмен признался, что многое понял. Тогда его «затянули клубы», но сейчас он пережил «перезагрузку» и готов вести себя по-взрослому. При этом 44-летний бизнесмен выбрал себе в возлюбленные 24-летнюю девушку.
Несмотря на развод и некрасивую причину для него, Лорак и Налчаджиоглу смогли сохранить дружеские отношения ради общей дочери. Девятилетняя София осталась жить с матерью, а Мурат перебрался в Турцию. Но он часто прилетает навещать наследницу, пишет ФАН.
Ребенок не должен отвечать за родительские ситуации. Слава богу, мы это все решили — мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки,
Известно, что после развода в 2019 году Ани Лорак стала встречаться с саунд-продюсером лейбла Black Star — Егором Глебом. Недавно она призналась, что «влюблена», но имя избранника раскрывать не стала.
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