Эмма Стоун, Эмма Томпсон и другие в новом трейлере фильма «Круэлла»

Новый фильм Disney является приквелом фильма "101 далматинец" (One Hundred And One Dalmatians), вышедшего на экраны в 1996 году. Его сюжет крутится вокруг главной злодейки из картины Стивена Херека — модницы Круэллы, одержимой меховыми шубами, сшитыми из шкур далматинцев. Эмма Стоун играет Круэллу в самом начале ее пути: тогда она еще была начинающим модельером и мечтала о головокружительной карьере в фэшн-индустрии.