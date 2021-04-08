Эмма Стоун, Эмма Томпсон и другие в новом трейлере фильма «Круэлла»

Главную роль в картине сыграла недавно родившая первенца Эмма Стоун, а основной партнершей актрисы по съемочной площадке стала ее тезка — оскароносная актриса Эмма Томпсон.

Новый фильм Disney является приквелом фильма "101 далматинец" (One Hundred And One Dalmatians), вышедшего на экраны в 1996 году. Его сюжет крутится вокруг главной злодейки из картины Стивена Херека — модницы Круэллы, одержимой меховыми шубами, сшитыми из шкур далматинцев. Эмма Стоун играет Круэллу в самом начале ее пути: тогда она еще была начинающим модельером и мечтала о головокружительной карьере в фэшн-индустрии.

В фильме "Круэлла" зрителям расскажут, какие именно события закалили характер героини Стоун и превратили ее в кровожадную и безжалостную злодейку. Эмма Томпсон сыграла в новой картине влиятельную и высокомерную баронессу фон Хельман, встреча с которой когда-то и изменила жизнь Круэллы.

Интересно, что съемки картины "Круэлла" были запланированы еще в 2011 году. Уже тогда к работе привлекли Гленн Клоуз, которая сыграла в Круэллу в картине 1996 года, — на сей раз Клоуз выступила исполнительным продюсером ленты. Эмму Стоун утвердили на роль еще в 2016 году, а через три года к актерскому составу присоединилась Эмма Томпсон. Изначально на роль баронессы фон Хельман пробовалось сразу несколько звезд Голливуда, в том числе Николь Кидман, Шарлиз Терон и Деми Мур.

Мировая премьера "Круэллы" в кинотеатрах пройдет 26 мая, а в эстонский прокат фильм выйдет через два дня после этого — 28 мая.



