Тяжелобольной Юрий Антонов вышел в свет после длительного отсутствия на сцене

Автора хита «Поверь в мечту!» засветился на закрытом гала-концерте, посвященном третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Всем на удивление Антонов выглядел бодро и здорово. Музыкант фотографировался, улыбался в объектив камер, охотно общался с журналистами. Как выяснилось, Антонову значительно полегчало после очередной операции.

Ранее композитор не был столь позитивен. Его угнетала длительная реабилитация и ноющие боли в колене. «Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит», — сетовал тогда Антонов.

Певец старался отвлечься от проблем. Все это время он проводил в просторном загородном доме и посвятил себя работе. «Кому-то, возможно, находиться дома сложно, он рвется на волю. Я занят творчеством. Кроме того, живу в Подмосковье, рядом лес, я могу погулять на природе. Мне в этом плане проще, чем некоторым людям», — пояснил композитор журналистам.

Отметим, в июле прошлого года боли в колене внезапно усилились. Антонова срочно госпитализировали и экстренно провели операцию. Как признается сам музыкант, к тому моменту нужно было переходить к более радикальным действиям, о чем он, как видно по нынешнему его состоянию, не пожалел.



