Как две капли воды: эстонская звезда стала похожа на американскую
Эстонская красотка Мэрилин Нау опубликовала в соцсети забавный кадр. Нау решила сделать себя похожей на известную американскую певицу, пишет Elu24.
Эстонская красотка Мэрилин Нау опубликовала в соцсети забавный кадр. Нау решила сделать себя похожей на известную американскую певицу, пишет Elu24.
Мэрилин Нау не устает удивлять своих подписчиков. На этот раз она сделала хвост, правильный макияж и стала похожа на поп-звезду Ариану Гранде. Эту фотографию Нау опубликовала в Instagram и написала: «Сила макияжа. Подписывайтесь на меня каждый день в Instagram, чтобы увидеть больше жизни».
Как думаете, нашу звезда похожа на заморскую?