Как две капли воды: эстонская звезда стала похожа на американскую

Мэрилин Нау не устает удивлять своих подписчиков. На этот раз она сделала хвост, правильный макияж и стала похожа на поп-звезду Ариану Гранде. Эту фотографию Нау опубликовала в Instagram и написала: «Сила макияжа. Подписывайтесь на меня каждый день в Instagram, чтобы увидеть больше жизни».