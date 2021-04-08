Сценарист сериала «Чикатило»: «Счастье, что нам не довелось общаться с родственниками погибших»

Премьера сериала «Чикатило» вызвала большой ажиотаж. Все-таки речь идет о биографии одного из самых жестоких и известных маньяков в истории СССР. О преступнике снято много документальных фильмов, написаны книги. Однако сериал о поимке Чикатило — это что-то совершенно новое.

Автор сценария Алексей Гравицкий признался, что работа над проектом была морально сложной. У писателя уже имелся подобный опыт: ранее он вместе с Сариком Андреасяном создавал картины «Непрощенный» и «Землетрясение».

«Непросто было с фильмом «Непрощенный», еще сложнее с картиной «Землетрясение». С «Землетрясением» вообще отдельная тема. Приходилось общаться и с людьми, которые разбирали завалы, и с людьми, которые под этими завалами лежали. Представьте себе: человек четверть века держал воспоминания в себе и никогда ни с кем об этом не говорил, потому что табуированная тема. Ты начинаешь его разбалтывать, он начинает говорить… А потом его несет: он рассказывает, плачет, извиняется — хотя извиняться ему не за что — и снова говорит, и снова плачет. Счастье, что на проекте «Чикатило» не довелось общаться с родственниками погибших. Это дикое испытание нервной системы и для тех, кто вспоминает, и для автора, который вторгается в чужое личное пространство», — уверен сценарист.

Создатели позаботились о том, чтобы не оскорбить память погибших. Именно поэтому имена всех реальных людей, чьи истории были рассказаны, в сериале изменены. По словам Гравицкого, поступить иначе они просто не могли. «Мы умышленно изменили имена и умышленно не привязывались к конкретным датам и обстоятельствам. Почему? А вы представьте себе, что кто-то из родственников жертв или их знакомых это посмотрит. Полагаете, достоверность сериала стоит того, чтобы так жестоко бить людей по больному?» — подчеркнул автор.

Главную роль в сериале исполнил Дмитрий Нагиев. Слухи о том, что роль Чикатило досталась именно ему, ходили давно. При этом создатели до последнего сохраняли интригу. Сценарист проекта считает, что Дмитрий блестяще справился с поставленной задачей, и критика в его адрес неуместна.

Дмитрий Нагиев в роли Чикатило ФОТО: скриншот с youtube.com



