Сдвиг по фазе: какой у вас психологический диагноз по знаку Зодиака

Психиатрические заболевания, конечно, не шутка. Однако нельзя отрицать, что характеристики разных знаков зодиака очень похожи на предрасположенность к тому или иному душевному недугу. Астрологи составили шутливый гороскоп, который предполагает, какой диагноз вам бы поставил психиатр, исходя из вашего знака зодиака.

Овен

Резкие перепады настроения — от хорошего к отвратительному, являются признаком маниакально-депрессивного психоза. Если вам хочется прямо сейчас кого-нибудь убить или разрыдаться, а через секунду наступает полная эйфория — это серьезный повод задуматься, Овны. Вы, с вашим огненным нравом, как никто другой склонны ощущать всю прелесть эмоциональных «американских горок».

Телец

Астрологи предполагают, что Тельцы могут свихнуться на почве денег или женщин, а представительницы этого знака Зодиака вполне себе могут стать настоящими нимфоманками. Будьте осторожны со своими желаниями, иначе вы легко можете сойти с ума, дорогие Тельцы.

Близнецы

Вы имеете такой непостоянный характер, легко меняетесь в настроении и мыслях, что, если бы вас можно было бы сравнить с психическим диагнозом — вы бы олицетворяли шизофрению. Множественные субличности, и невероятная разговорчивость, смахивающая на бред сумасшедшего, действительно делают Близнецов немного свихнувшимися.

Рак

Раки, если бы вы сошли с ума, вы бы обязательно обратились к оккультным наукам. Свечи, черепа и пентаграммы и разговоры с духами — ваше будущее до психбольницы.

Лев

Здесь даже и предполагать нечего. Львы настолько себялюбивы, что легко могут подхватить манию величия. При этом им совсем не обязательно представлять себя Наполеонами. Достаточно всего лишь помнить, что они лучше всех.

Девы

Этот знак Зодиака славится своей любовью к порядку и точности. А значит, что они вполне могли бы страдать обсессивно-компульсивным расстройством. И придумать себе кучу очень важных ритуалов, чтобы сохранять связь с миром — например, считать все столбы по пути на работу.

Весы

Постоянные сомнения и нерешительность Весов могут привести их к тревожным расстройствам и паническим атакам. Закрыли ли они дверь? Выключили ли утюг? Стоит ли идти на вечеринку бывшего? Все эти вопросы любого могут свести с ума, не так ли, Весы?

Скорпион

Вы такие мнительные, что паранойя вполне могла бы стать вашим диагнозом. За уверенностью и циничностью Скорпионов зачастую скрывается немало страхов, которые могут привести к душевному недугу, если оставить их без внимания.

Стрелец

Для целеустремленных Стрельцов нет ничего хуже, чем оказаться запертым в четырех стенах. Именно поэтому их психическим диагнозом могла бы стать клаустрофобия.

Козерог

Этот знак Зодиака такой упорный трудоголик, что вполне может схватить себе эмоциональное выгорание или нервный срыв. Милые Козероги, пожалуйста, давайте себе больше отдыха, иначе придется оставить дело всей вашей жизни в самый неподходящий момент.

Водолей

Самый непредсказуемый знак, поэтому и психологический диагноз ему поставить сложно. Водолеи настолько разносторонни, что могут страдать как от маниакально-депрессивного психоза, так и от паранойи. В любом случае Водолеям меньше всего стоит бояться сумасшествия. Они и так все время не в себе, это им не в новинку.

Рыбы