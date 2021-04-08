Рай для инфекций. Как часто нужно менять домашние тапочки?

​Как правильно ухаживать за домашней обувью, чтобы она дольше служила и при этом не портила здоровье ног, АиФ.ru рассказала Ольга Чижевская, исполнительный директор российской Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии».

Как отмечает специалист, пандемия коронавируса и последовавшие за ним мировые локдауны подхлестнули производителей домашней обуви, заставив их пересмотреть свои подходы к ее созданию. Ведь людям пришлось уделить максимум внимания комфорту дома, а после того, как ограничения снимались, привычка заботиться о ногах дома осталась. «Оправившись от коронавирусного шока, производители обуви подсуетились и разнообразили свои коллекции всевозможными вариациями на тему: бабуши, валешки, сандалии, слиперы, сабо, "плетенки". Они могут быть изготовлены из чего угодно: от кожи, замши, шерсти, льна до искусственных материалов, а подошвы — из кожи, полимеров, пробки или даже дерева», — отмечает Ольга Чижевская.

Как носить домашнюю обувь?

Вряд ли в планах любого человека есть регулярная стирка любимых тапочек, да и при любой износостойкости они все равно с низкой долей вероятности выдержат регулярный цикл обработки, отмечает Ольга Чижевская.

«Поэтому из гигиенических соображений любимые слиперы или бабуши лучше носить не на босу ногу. Носки из натуральных тканей (например, шерсть и хлопок) впитывают излишки пота. Это важно не только из-за неприятного запаха. Если пот не впитывается, ноги становятся влажными, а это рай для грибковых инфекций и разного рода раздражений», — говорит специалист.

Как долго можно носить одну и ту же пару тапочек?

У врачей-подиатров (специалистов по стопе) к здоровой обуви достаточно понятные требования, и в их числе — хорошая фиксация на ноге и формоустойчивый задник. «В этом случае "идеальная пара" не нарушает физиологичный паттерн ходьбы, а значит, не влечет несоосность и дестабилизацию во всем опорно-двигательном аппарате. Таким образом, если любимые тапочки приобретают стоптанный задник и постепенно превращаются в бесформенное нечто, их место, будем честны сами с собой, на помойке», — подчеркивает Ольга Чижевская.

Еще один момент, отмечает специалист, на который нужно непременно обращать внимание, — изношенность подошвы. Кстати, неравномерный характер потертостей может стать сигналом для внеочередного визита к врачу.

«Невелик срок службы у тапочек-сапожков, напоминающих угги. Пятка у них быстро стаптывается и съезжает вниз, провоцируя завал стопы и боли в ногах», — говорит Ольга Чижевская.

Еще один минус любой излишне разношенной обуви, как подчеркивает специалист, в том, что она соскакивает с ног и ее обладателю приходится напрягать ногу, постоянно перегружая подошвенные связки и провоцируя такие неприятности, как пяточная шпора, бурсит.

Полезно ли ходить дома босиком?

Казалось бы, что может быть правильнее и физиологичнее, чем ходьба по родному жилищу босиком? Полный контакт с опорной поверхностью способствуют естественному развитию походки и координации и априори полезен. «Но, как говорится, существуют нюансы. Вне всяких сомнений, домашняя обувь строго показана при различных патологических состояниях», — говорит Ольга Чижевская. В их списке

синдром диабетической стопы. На фоне ухудшения кровоснабжения и сниженной чувствительности любое микроповреждение, царапина может иметь серьезные последствия.

Микозы (грибковые заболевания). Расхаживать босиком при наличии поражений даже небольших участков стопы (между пальцами) — подвергать риску заболевания домочадцев и даже гостей дома. Грибок может жить вне стопы хозяина до 14 дней. Кстати, именно по этой причине при активной стадии борьбы с заболеванием важно обрабатывать внутреннюю поверхность тапочек, чтобы избежать повторного инфицирования.

Деформации и заболевания стопы, при которых частью терапии является ношение индивидуальных ортопедических стелек. Ортезы показаны при ряде проблем от hallux valgus до реабилитации после травм и должны перемещаться из уличной обуви в домашнюю.

Если есть сомнения в правильности выбора, стоит проконсультироваться со специалистом. Он поможет выбрать идеальный вариант обуви для дома и даст рекомендации по оптимальному уходу за ней.

Принцип трех «Т»

Беспокоясь о комфорте дома, как говорит Ольга Чижевская, важно проследить, чтобы жизнь не начала строиться принципу трех «Т»: тахта, тапочки, телевизор. Подиатры предупреждают: гиподинамия опасна для вашего здоровья. И особенно она недопустима весной, когда погода «шепчет», а беговые дорожки в парке манят



