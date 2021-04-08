Доктор Комаровский рассказал, как облегчить последствия коронавируса

«Но самое главное — отсутствие нагнетания. Отсутствия вот этого «все пропало, все пропало», — заявил врач в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Также медик предупредил, что процесс восстановления после COVID-19 может занять несколько месяцев.

Что касается питания, то стоит придерживаться диеты тем, кто перенес COVID-19. Диета предполагает снижение потребления насыщенных жирных кислот и трансжиров — красного мяса, полуфабрикатов, молока, фастфуда. Включить в рацион медик советует продукты с мононенасыщенными жирными кислотами: оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо. Стоит обратить внимание на пищу с волокнами (цельнозерновые продукты, зеленые овощи, фрукты), а также употреблять пробиотики из кисломолочной продукции.