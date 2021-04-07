«У нас работают даже учителя!»: стриптизерша из Тарту рассказала секреты своей профессии

Стриптизерша и визажист под ником ExcoticLiis говорит, что в сфере секса работает очень много иностранцев. «Эстония — такая маленькая страна, кто-то кого-то точно узнает», - считает девушка, пишет Elu24.

«В стриптизе есть учительницы, девушки с высшим образованием, никто не пришел прямиком из школы», - делится знаниями Лийс. Работа также отлично подходит студентам, потому что можно самостоятельно составлять себе график. «Ты можешь раз в месяц работать и оплачивать свои счета, тем самым сосредоточившись на учебе».

Именно мужчины, по мнению стриптизершы, якобы плохо относятся к секс-работникам: «Назовите мне хоть одного мужчину, кто не смотрел порно или не ходил в стриптиз-клуб. Мы и так для них — секс-объекты, так почему же на этом не заработать?» - негодует девушка.