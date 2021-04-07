Работа в армии и Oriflame: раскрыты новые подробности биографии Алины Кабаевой

Как пишет «Собеседник» со ссылкой на информацию ПФР, Кабаева начала свою трудовую деятельность в 1998 году в ПОО «Учебно-методическом и медицинском центре», пишет Topnews.ru.

В 2000 году Алина Кабаева пошла работать в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», а летом того же года она поучаствовала в Олимпиаде в Сиднее.

В 2000-2001 годах Кабаева работала в войсковой части № 16660 в подмосковной Удельне.

По информации журналистов, ежемесячно там можно получать от 38 тысяч рублей, а военнослужащим с их семьями выделяется служебное жилье, соцгарантии и льготы.

В этой воинской части гимнастка работала официально в течение 7 месяцев и 5 дней. Ее должность не раскрывается.

При этом журналисты отмечают, что ранее о том, что Алина Кабаева работала в в/ч нигде не отмечалось.

С 2002 по 2004 год спортсменка, будучи членом «ЕР» работала в ряде спортивных организаций, а затем устроилась в новосибирскую компанию ЗАО «Страховая компания Спасские ворота», где она работала 10 месяцев.

Также в послужном списке гимнастки работа в Министерстве по делам молодежи и спорту Татарстана, а затем она баллотировалась в Госдуму V созыва.

При этом журналисты отмечают, что в 2006 году Кабаева один месяц работала в компании Oriflame, где получила доход, «сопоставимый с зарплатой республиканского министерства».