С победительницы конкурса «Миссис Шри-Ланка» со скандалом прямо на сцене сорвали корону

По данным телеканала BBC, титул «Миссис Шри-Ланка — 2021» решением членов жюри получила Пушпика Де Силва, пишет Topnews.ru.

Однако с этим не согласилась лауреат прошлых лет Каролин Джурие. Она вышла на сцену и заявила, что Де Силва нарушила правила конкурса и на текущий момент находится в разводе, что запрещено правилами конкурса.

В результате она подошла к ней и сорвала корону, водрузив ее на голову другой конкурсантки. Де Силва же покинула сцену в слезах.

Позднее в Facebook девушка опровергла выдвинутые против нее обвинения, а организаторы мероприятия, проверив всю информацию, принесли ей извинения.