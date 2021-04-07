Иван Охлобыстин: «Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал»
Российский актер Иван Охлобыстин дал интервью изданию StarHit.ru, в котором рассказал о своем отношении к современному телевидению.
Российский актер Иван Охлобыстин дал интервью изданию StarHit.ru, в котором рассказал о своем отношении к современному телевидению.
Актер отметил, что сейчас в рейтингах лидирует криминальная хроника. Все это он называет «флудом» и не желает тратить время на просмотр, передает RUS.TVNET.lv.
«Широко обсуждаемое интервью Собчак с маньяком не смотрел из соображения гражданского порядка. Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист», - указал Охлобыстин.
Артист признался, что любит YouTube-канал Bad Comedian, хотя он его тоже затрагивал в своих обзорах. Но ему это приятно.
«Потому что делает это, посмотрев кино, проанализировав, имея свое мнение. Никогда не уходит на уровень глубокого оскорбления, не задевает моей гордыни», - заметил актер.
Иван Охлобыстин считает, что по телевизору сейчас нечего смотреть. Иногда он включает ТНТ, чтобы посмотреть на себя и убедиться, что не опозорился.
«Первый канал стесняюсь смотреть, второй - тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал. НТВ - тоже не мое, СТС - это купленные блоками фильмы. Я без осуждения, понимаю, что люди должны работать на разные аудитории. Мне судить об этом бессмысленно», - резюмирует он.