Николай Дроздов признался, что в первом браке именно жена ушла от него

Знаменитый телеведущий Николай Дроздов уже много лет купается в безусловной любви зрителей. Он – один из немногих публичных людей, в чей адрес не поступает никаких нареканий и хейта.

При этом сам Николай в какой-то степени даже стесняется такого отношения к себе. В интервью с журналистами он иногда говорит о том, что не настолько хорош, как думают поклонники. У него, как и многих других, есть свои изъяны.

Например, первый брак распался именно из-за него. По словам Дроздова, жена сама ушла. Поскольку расставание происходило еще в советские годы, и женщину могли осудить – у нее должны были быть основания на это. Николай не сомневается – они действительно были.

В первый раз ведущий женился в еще в студенческие годы. Его избранницей стала девушка по имени Инна. В этом браке очень быстро родилась дочка, правда долгой семейная жизнь не была.

В один прекрасный момент Инна поставила Николая перед фактом, что она уходит. Для Дроздова решение было болезненным и неприятным. Объяснять причины супруга не стала.

Телеведущий еще не до конца понимал, что решение принято окончательно. Он пытался помириться с супругой и предпринимал не одну попытку вернуть ее в семью. Все было тщетно.

Дроздов объясняет, что мудрость и понимание многих вещей пришли с годами. В молодости он о многом даже не задумывался. Николай уже тогда начал увлекаться путешествиями. Постоянное отсутствие супруга дома не могло нравиться молодой жене.

Телеведущий вспоминает, что тогда они расстались без серьезных конфликтов и скандалов, но при этом сохранить по-настоящему теплые дружеские отношения у них не получилось. Бывшие муж и жена общались, но больше по-приятельски. Дочка попеременно гостила то у папы, то у мамы.