«У тебя крошечный пенис!»: как американская красотка зарабатывает на унижении мужчин

Бывшая военная не могла даже за квартиру заплатить, но потом нашла способ, как улучшить свои финансовые дела. На портале OnlyFans девушка оценивает пенисы. Мужчины сами присылают фото своего детородного органа за 17 евро и просят оценить его.

У многих клиентов Пэйдж маленькие члены, и им нравится, когда их за это унижают: «Сначала мне было трудно поверить, что люди готовы платить за оскорбления. Это очень необычный фетиш», - комментирует красотка.

«Есть множество вариантов, как унизить. Пенисы можно сравнить по величине с червем или со спичкой», - говорит Пэйдж. Но чаще всего мужчины просят им говорить, что девушка никогда бы не дотронулась бы до такого пениса, и что она недовольна его размером.

По словам модели, клиенты находят ее после того, как натыкаются на информацию об унижении полового органа. Есть и те, кто шутки ради присылают фото своих причиндалов.

«Я получаю более 200 фото в день», - признается девушка, у которой, кстати, более 21 тысячи подписчиков. Так, прелестница общается с мужчинами по 16 часов в день. Сейчас она работает больше, чем когда либо ранее.

Пэйдж планирует выплатить долги и автолизинг, однако родители не одобряют выбора ее новой профессии. Как признается сама модель, она уже не представляют себя в другой роли.



