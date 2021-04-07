Расплакалась от счастья: Клава Кока исполнила мечту девочки из детдома

Певица лейбла Black Star Клава Кока исполнила мечту девочки из детдома Псковской области. Сирота мечтала увидеть свою любимую исполнительницу и не смогла сдержать слез, когда попала в гримерку после концерта.

«Ты чего плачешь?» - спросила Кока фанатку.

«От счастья», - ответила заплаканная девочка.

За кадром видео слышно, как кто-то говорит известной певице, что девочка даже загадала новогоднее желание и оставила под елкой записку, в которой пожелала увидеть со своим кумиром. Клава Кока посоветовала девочке и дальше верить в собственные мечты, ведь именно так они и могут сбываться.

Отметим, что концерт Клавы Коки и Niletto в Пскове закончился скандалом. А все потому, что поклонники молодых артистов на радостях от встречи с кумирами забыли про коронавирусные ограничения.

В Псковской области действуют жесткие ограничения: разрешено использовать только 50 процентов посадочных мест. Организаторы концерта обещали, что на танцполе поставят стулья. Правда, на видеозаписях с выступления артистов видно, что никакой социальной дистанции в зале по факту не соблюдали.



