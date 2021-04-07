Врач назвал самый вредный алкоголь: «Не так безобиден, как всем кажется»

«Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах, но трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования — кто выпьет больше и крепче, со „штрафными“ и „посошками“»,