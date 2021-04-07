Ср, 7.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Социальный опрос: литовцы уважают Путина и тепло вспоминают СССР

Футболки с Путиным и символикой СССР. Фото иллюстративное. ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

«Развал СССР стал общей трагедией», «в советское время жизнь была более защищенной», «отчисления на НАТО лучше было бы потратить на социальную сферу», «государство провалило борьбу с пандемией коронавируса», «Литвой управляют из Брюсселя и Вашингтона», «Владимир Путин возродил Россию», «и Литва не должна враждовать с этой великой страной». Такие ответы, к ужасу руководства Литвы, услышали литовские социологи от простых литовцев, сообщает Rubaltic.ru.

Жителям Литвы в кои-то веки не зачитывали утверждения, с которыми в «молодой демократии» положено соглашаться под страхом уголовного дела, а просто попросили высказать свое мнение.

«Мы шли с чистым листом. Не мы вкладывали утверждения в уста, люди сами говорили, мы только наводили на путь, и тут начиналось повторение нарратива», — рассказал о проведенном Вильнюсским институтом политического анализа исследовании «Подверженность литовского общества дезинформации. Анализ нарратива» аналитик Гинтарас Шумскас.

Это заявление звучит как социологический coming out. Шумскас прямо говорит, что обычно литовские социологи зачитывают респондентам заранее сформулированные ими тезисы, и жители Литвы должны ответить, согласны они с ними или не согласны.     

Если это так, тогда грош цена всей литовской социологии. 

Авторы исследования недоумевают: раньше литовцы всегда говорили, что не испытывают ностальгии по советскому времени, гордятся членством своей страны в НАТО и Евросоюзе и считают угрозой путинскую Россию. Еще бы они такого не говорили!

Представим эту картину. Идущего по своим делам прохожего останавливают на улице и зачитывают ему вслух ключевые установки господствующей идеологии, за отрицание которых литовец может попасть «на карандаш» Департамента госбезопасности как политически неблагонадежный. А то и вовсе сесть в тюрьму.

Согласен ли он, прохожий, с тем утверждением, что «советская оккупация» была трагической страницей в истории литовского народа, за которую сегодняшняя Литва имеет право требовать с Кремля материальные компенсации?

Какой может быть реакция литовца?

Что, этот прохожий станет вспоминать свои советские годы и доказывать, как спокойно и безопасно было жить в Советском Союзе, зная, что за отрицание «советской оккупации» в Уголовном кодексе Литвы есть статья, по которой можно сесть на несколько лет? Нет, конечно. Выразит полное одобрение «линии партии», перекрестится, сплюнет через левое плечо и пойдет себе дальше.

Если литовские власти выясняют общественное мнение подобным способом, то такое «общественное мнение» — очередной пропагандистский мыльный пузырь, которые эти власти мастера надувать.

Стоило один раз не зачитывать литовцам «единственно верные» ответы, а просто поговорить с ними и попросить поделиться своими мыслями, как миф о том, что народ и партия едины, тут же лопнул.   

Наименее неожиданный результат исследования: народ отвергает свой политический класс и считает государственное управление Литвой неэффективным. Абсолютное большинство населения указывает власти на полный провал борьбы с пандемией коронавируса: 50% литовцев отчасти согласны, а 28% согласны полностью, что COVID-19 уничтожил систему здравоохранения Литвы.

Пессимизм царит и в социально-экономической сфере в целом. В общей сложности 73% населения в большей или меньшей степени согласны, что честному человеку в Литве денег не заработать. Большинство согласно, что деньги, которые Литва отчисляет в НАТО, лучше было бы потратить на социальную сферу. В своих бедах литовское общество винит правящую партию «ландсбергистов» «Союз Отечества — христианские демократы Литвы»: почти 60% населения считает, что «власть консерваторов обокрала людей — обесценились пенсии, деньги».

Для последних узнавать такое мнение о себе, разумеется, неприятно, но было бы некритично, если бы литовцы критиковали только конкретных руководителей или коалиционные партии, но при этом выражали непоколебимую верность основам общественно-политического строя постсоветской Литвы. Тогда это был бы чисто технический вопрос: сменили фамилии на руководящих должностях, и живем себе дальше.

Но в том-то и ужас для правящего класса, что большинство или социологически значимое меньшинство литовцев вместе с конкретными персоналиями и сегодняшней ситуацией критикует основы. Отношение к НАТО, Евросоюзу, России и советскому прошлому — во всем этом мнения власти и народа резко не совпадают.     

Возможно, самая впечатляющая цифра опроса: две трети литовцев (66%) считают, что «Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут нам экономический ущерб».

При истерической демонизации в Литве российского лидера, о котором официальная пропаганда сочиняет байки, что он партнеров по переговорам ножом запугивает, огромное количество простых литовцев с уважением относится к Владимиру Путину: 37% населения республики считает, что его правление укрепило Россию.

О внешнем управлении Литвой и ее месте в «западных клубах» народ тоже все понимает. Больше половины населения (55%) считает, что Евросоюз работает в интересах крупных стран-членов — Германии, Франции, но никак не таких стран, как Литва. Больше трети (36%) ставят знак равенства между пребыванием Литвы в ЕС и в СССР, не видя между этими интеграционными проектами принципиальных различий.   

Литва находится под внешним управлением Евросоюза, политику ей диктует Брюссель — так думают 54% литовцев. Треть Литвы думает, что политику Вильнюсу диктует Вашингтон.

Наконец, вероятно, самые опасные для политического режима цифры, касающиеся исторической памяти. Никакой пользы от распада СССР не видят 29% литовцев, а 35% считают, что «советский период, в общем, принес Литве больше пользы, чем вреда». Благодарность к Красной Армии за освобождение Литвы от нацистов испытывают 37% респондентов, а 53% говорят, что в Советском Союзе были социальная защищенность и безопасность.

То есть собственный народ в массе своей отвергает фундаментальный миф об «аде полувековой оккупации», на котором выстроены вся идентичность постсоветской Литвы, вся идеология с оправданиями, почему Литва по уровню жизни — не Дания и не Швеция, а также требования внимания, помощи, поддержки и компенсаций.   

Ситуация откровенно угрожающая: неслучайно ведь в Литве действует уголовная ответственность за публичные высказывания по подобным вопросам, и спецслужбы высматривают инакомыслящих по социальным сетям. У политического режима Литвы и раньше были основания подозревать, что не все литовцы до единого с ним солидарны.

В 2016 году граждане Литвы, которых социологи попросили назвать угрозы их безопасности, поставили угрозу военного вторжения России на 16 место из 20-ти. А в 2019 году более половины литовцев назвали слишком жесткой позицию своей страны по отношению к РФ.

Кстати, тогда же они выбрали президентом Литвы Гитанаса Науседу, который, помимо прочего, обещал проводить более умеренный внешнеполитический курс.

Не прошло и двух лет, как Науседа называет президента России убийцейтак же спокойно, как его предшественница Даля Грибаускайте, тоже обещавшая литовцам нормализацию отношений с соседями, называла Россию «террористическим государством».  

Потому что функция Литвы в структуре Западного мира определена очень четко: лаять на слона. Литовские руководители отказаться от этой роли не могут, потому что они сами себе не хозяева.

И обычные литовцы это прекрасно понимают.

А как вы, дорогие читатели из Эстонии, относитесь к Владимиру Владимировичу и тоскуете ли по СССР? Оставляйте комментарии.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back