Социальный опрос: литовцы уважают Путина и тепло вспоминают СССР

Жителям Литвы в кои-то веки не зачитывали утверждения, с которыми в «молодой демократии» положено соглашаться под страхом уголовного дела, а просто попросили высказать свое мнение.

«Мы шли с чистым листом. Не мы вкладывали утверждения в уста, люди сами говорили, мы только наводили на путь, и тут начиналось повторение нарратива», — рассказал о проведенном Вильнюсским институтом политического анализа исследовании «Подверженность литовского общества дезинформации. Анализ нарратива» аналитик Гинтарас Шумскас.

Это заявление звучит как социологический coming out. Шумскас прямо говорит, что обычно литовские социологи зачитывают респондентам заранее сформулированные ими тезисы, и жители Литвы должны ответить, согласны они с ними или не согласны.

Если это так, тогда грош цена всей литовской социологии. 21

Авторы исследования недоумевают: раньше литовцы всегда говорили, что не испытывают ностальгии по советскому времени, гордятся членством своей страны в НАТО и Евросоюзе и считают угрозой путинскую Россию. Еще бы они такого не говорили!

Представим эту картину. Идущего по своим делам прохожего останавливают на улице и зачитывают ему вслух ключевые установки господствующей идеологии, за отрицание которых литовец может попасть «на карандаш» Департамента госбезопасности как политически неблагонадежный. А то и вовсе сесть в тюрьму.

Согласен ли он, прохожий, с тем утверждением, что «советская оккупация» была трагической страницей в истории литовского народа, за которую сегодняшняя Литва имеет право требовать с Кремля материальные компенсации?

Какой может быть реакция литовца?

Что, этот прохожий станет вспоминать свои советские годы и доказывать, как спокойно и безопасно было жить в Советском Союзе, зная, что за отрицание «советской оккупации» в Уголовном кодексе Литвы есть статья, по которой можно сесть на несколько лет? Нет, конечно. Выразит полное одобрение «линии партии», перекрестится, сплюнет через левое плечо и пойдет себе дальше.

Если литовские власти выясняют общественное мнение подобным способом, то такое «общественное мнение» — очередной пропагандистский мыльный пузырь, которые эти власти мастера надувать.

Стоило один раз не зачитывать литовцам «единственно верные» ответы, а просто поговорить с ними и попросить поделиться своими мыслями, как миф о том, что народ и партия едины, тут же лопнул. 21

Наименее неожиданный результат исследования: народ отвергает свой политический класс и считает государственное управление Литвой неэффективным. Абсолютное большинство населения указывает власти на полный провал борьбы с пандемией коронавируса: 50% литовцев отчасти согласны, а 28% согласны полностью, что COVID-19 уничтожил систему здравоохранения Литвы.