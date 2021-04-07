Социальный опрос: литовцы уважают Путина и тепло вспоминают СССР

Для последних узнавать такое мнение о себе, разумеется, неприятно, но было бы некритично, если бы литовцы критиковали только конкретных руководителей или коалиционные партии, но при этом выражали непоколебимую верность основам общественно-политического строя постсоветской Литвы. Тогда это был бы чисто технический вопрос: сменили фамилии на руководящих должностях, и живем себе дальше.
Но в том-то и ужас для правящего класса, что большинство или социологически значимое меньшинство литовцев вместе с конкретными персоналиями и сегодняшней ситуацией критикует основы. Отношение к НАТО, Евросоюзу, России и советскому прошлому — во всем этом мнения власти и народа резко не совпадают.
Возможно, самая впечатляющая цифра опроса: две трети литовцев (66%) считают, что «Литва напрасно ссорится с Беларусью и Россией, поскольку плохие отношения принесут нам экономический ущерб».
При истерической демонизации в Литве российского лидера, о котором официальная пропаганда сочиняет байки, что он партнеров по переговорам ножом запугивает, огромное количество простых литовцев с уважением относится к Владимиру Путину: 37% населения республики считает, что его правление укрепило Россию.
О внешнем управлении Литвой и ее месте в «западных клубах» народ тоже все понимает. Больше половины населения (55%) считает, что Евросоюз работает в интересах крупных стран-членов — Германии, Франции, но никак не таких стран, как Литва. Больше трети (36%) ставят знак равенства между пребыванием Литвы в ЕС и в СССР, не видя между этими интеграционными проектами принципиальных различий.
Литва находится под внешним управлением Евросоюза, политику ей диктует Брюссель — так думают 54% литовцев. Треть Литвы думает, что политику Вильнюсу диктует Вашингтон.
Наконец, вероятно, самые опасные для политического режима цифры, касающиеся исторической памяти. Никакой пользы от распада СССР не видят 29% литовцев, а 35% считают, что «советский период, в общем, принес Литве больше пользы, чем вреда». Благодарность к Красной Армии за освобождение Литвы от нацистов испытывают 37% респондентов, а 53% говорят, что в Советском Союзе были социальная защищенность и безопасность.
То есть собственный народ в массе своей отвергает фундаментальный миф об «аде полувековой оккупации», на котором выстроены вся идентичность постсоветской Литвы, вся идеология с оправданиями, почему Литва по уровню жизни — не Дания и не Швеция, а также требования внимания, помощи, поддержки и компенсаций.
Ситуация откровенно угрожающая: неслучайно ведь в Литве действует уголовная ответственность за публичные высказывания по подобным вопросам, и спецслужбы высматривают инакомыслящих по социальным сетям. У политического режима Литвы и раньше были основания подозревать, что не все литовцы до единого с ним солидарны.
В 2016 году граждане Литвы, которых социологи попросили назвать угрозы их безопасности, поставили угрозу военного вторжения России на 16 место из 20-ти. А в 2019 году более половины литовцев назвали слишком жесткой позицию своей страны по отношению к РФ.
Кстати, тогда же они выбрали президентом Литвы Гитанаса Науседу, который, помимо прочего, обещал проводить более умеренный внешнеполитический курс.
Не прошло и двух лет, как Науседа называет президента России убийцейтак же спокойно, как его предшественница Даля Грибаускайте, тоже обещавшая литовцам нормализацию отношений с соседями, называла Россию «террористическим государством».
Потому что функция Литвы в структуре Западного мира определена очень четко: лаять на слона. Литовские руководители отказаться от этой роли не могут, потому что они сами себе не хозяева.
И обычные литовцы это прекрасно понимают.
А как вы, дорогие читатели из Эстонии, относитесь к Владимиру Владимировичу и тоскуете ли по СССР? Оставляйте комментарии.
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