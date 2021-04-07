Фото: парикмахер покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от Covid
Из-за своего состояния пациентка даже не смогла заботиться о ребенке, нуждающемся в специальном уходе, передает Лайф.
Из-за своего состояния пациентка даже не смогла заботиться о ребенке, нуждающемся в специальном уходе, передает Лайф.
41-летняя парикмахер Лия Кинг из Ланкашира, Шотландия, 12 марта сделала вакцину AstraZeneca от коронавируса, но тут же стала жертвой побочных явлений. Почти сразу у нее появились сильные неприятные ощущения: кожа покрылась сыпью, начала чесаться и гореть, словно была объята огнём. Женщина страдала от жуткой боли. «Моя кожа сильно болела и постоянно горела. Я никогда раньше не чувствовала такой боли. Сказать, что это худшее время в моей жизни, — ничего не сказать», - говорит Лия Кинг.
Подождав 48 часов, согласно рекомендациям, Лия обратилась в больницу. Однако, по словам пациентки, ей несколько раз отказали в помощи. Боль становилась невыносимой и не прекратилась даже спустя две недели. Из-за нее женщина не могла ухаживать за своим 13-летним сыном, страдающим аутизмом. Кроме того, мальчик боялся подходить к маме из-за ее красной кожи, изо всех сил пытаясь понять, что происходит.
Лия добавила, что она не против вакцинации, но чувствует, что ее "подвели на всех уровнях", ведь после женщина не получила никакой помощи. Сейчас пациентка ждет консультации дерматолога, пишет Thе Sun. Также нужно будет удостовериться, что действительно вакцина послужила причиной такого болезненного состояния.