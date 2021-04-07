Фото: парикмахер покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от Covid

41-летняя парикмахер Лия Кинг из Ланкашира, Шотландия, 12 марта сделала вакцину AstraZeneca от коронавируса, но тут же стала жертвой побочных явлений. Почти сразу у нее появились сильные неприятные ощущения: кожа покрылась сыпью, начала чесаться и гореть, словно была объята огнём. Женщина страдала от жуткой боли. «Моя кожа сильно болела и постоянно горела. Я никогда раньше не чувствовала такой боли. Сказать, что это худшее время в моей жизни, — ничего не сказать», - говорит Лия Кинг.