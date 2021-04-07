Как зовут и чем занимается невеста сына Королевой и Тарзана?

Правда ли, что молодой человек решил пойти по стопам отца и стать звездой стриптиза?

«Семейные ценности — это самое важное, что должно быть в семье, их надо хранить, охранять и, извините меня, может быть, не литературно, сильно не ****** и не распространяться по этому поводу», — считает Наташа Королева.

В прессе появилась неожиданная новость: сын Наташи Королевой и Тарзана Архип, женится! Избранницей молодого человека называют 20-летнюю стриптизершу Мелиссу Фокс. Она выступает в одном из ночных клубов столицы.

А ведь еще недавно Архип говорил, что не готов к серьезным отношениям.

«У меня много девочек. И всегда разные», — признался юноша.

Но, видимо, после знакомства с Анной, так на самом деле зовут Мелиссу, он изменил свою позицию. СМИ пишут: молодые люди практически сразу стали жить вместе. Танцовщица переехала в особняк родителей бойфренда, где им отвели третий этаж. Теперь она может брать мастер-классы у будущего свекра, не выходя из дома!

В феврале, в день всех влюбленных, Архип якобы сделал предложение руки и сердца. Причем это был ответный жест. Ранее девушка сама заговорила о свадьбе.

«Первое предложение сделала я. У меня было кольцо бабушки — обручальное, золотое. И я ему сделала предложение этим кольцом. Он согласился», — рассказала Анна.

Невеста уверяет: будущие родственники приняли ее хорошо. И профессия потенциальной невестки звезд эстрады не смутила. Они люди прогрессивные, все понимают. Тем более, что Мелисса прилично зарабатывала. И даже помогала возлюбленному деньгами.

«Когда мы с Архипом встретились, я была намного богаче, чем он. Когда мы ходили в бар, я платила и за себя, и за него. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 тысяч рублей (8665 евро)», — пояснила девушка.

Казалось бы, сплошная идиллия! Вот только Наташа Королева на вопрос о скорой женитьбе сына отреагировала скептически.

«Парень красивый, понимаешь. Еще, чувствую, не одну свадьбу будем фейковую отмечать», — считает Наташа Королева.

Отец жениха, Сергей Глушко, похоже также не верит в долговечность этого союза.

«О свадьбах еще говорить рано. Он молодой совсем человек, только вступает в эту жизнь. Несколько жизненного опыта, something tells me (что-то говорит мне), что их еще будет как бы много. И это нормально, да», — уверен Тарзан.

А может, 51-летний Тарзан просто боится конкуренции? Раньше Архип увлекался восточной философией и изучал японский язык. Теперь же, судя по его странице в соцсети, целыми днями крутится на пилоне с новой возлюбленной. Неужели парень решил отобрать хлеб у отца?

Королева признается: сын вырос. И теперь у него на все свое мнение.

«Если он захочет, ему после папы, наверно, трудновато будет в этом жанре, но это дело его», — считает Наташа Королева.

По словам певицы, они с мужем стараются поддерживать наследника. В том числе и в вопросах личной жизни. Дают советы и делятся секретами счастливого брака.

«Доверие можно достаточно легко заработать, но можно очень быстро потерять», — рассказывает певица сыну.

Артистка знает, о чем говорит. После недавних секс-скандалов с любовницами Тарзана она долго приходила в себя. Наташа делится: только сейчас смогла окончательно восстановить душевное равновесие. Справиться с депрессией помог океан. Супруги впервые побывали на Мальдивах.

«Это райское место. Реально, вот райское. Вот надо один раз в жизни, хотя бы один раз в жизни побывать», — заявила артистка.

Королева успокоила поклонниц Архипа. Уверяет: речи о свадьбе пока не идет. Да и сам молодой человек, как будто первый раз слышит о помолвке!

Тем временем Мелисса Фокс вовсю публикует фото с возлюбленным. И вполне возможно, уже выбирает свадебное платье. Кажется, ей Архип рассказать о своих изменившихся планах забыл.



