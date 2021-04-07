Сегодня Михаилу Кругу могло исполниться 59: архивное видео выступления в тюрьме Мурру

7 апреля Михаилу Кругу могло исполниться 59, если бы его жизнь не оборвалась 1 июля 2002-го. Обстоятельства убийства Круга долгое время оставались тайной за семью печатями, да и сейчас это ужасное преступление вызывает много вопросов. Существуют разные версии, кому и чем мог помешать знаменитый певец, пищет Starhit.ru.

Михаил Круг был яркой личностью, а его альбомы выпускались миллионными тиражами. Артист имел собственную гражданскую позицию, часто выступал с концертами в городах бывшего СССР, дружил с известными людьми и при этом был уважаем в криминальном мире. Кому же Круг мог перейти дорогу?

В день трагической смерти мужа Ирина чудом осталась жива. Она, дети и теща Михаила Круга стали свидетелями развернувшейся драмы в доме на окраине Твери. Около полуночи мама Иры поднялась в комнату на третьем этаже. Женщина начала готовиться ко сну, расстилать для себя диван. В этот момент на нее напали двое. Прибежавшая на шум Ирина Круг увидела, как два здоровых мужчины с оружием бьют родительницу.

Она громко закричала, позвала на помощь мужа. Михаил прикрыл Ирину собой, а в спину ему прозвучали выстрелы. Круг получил несколько тяжелых ранений, но еще некоторое время был жив. Он сумел добежать до соседа, который и отвез его в больницу. А 1 июля 2002-го певец умер на операционном столе.

Только спустя годы следствие сумело выяснить, что к убийству артиста причастны члены группировки «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний стрелял в Круга, хотя изначально планировалось лишь ограбление дома: преступники полагали, что семья звезды находится на городском празднике. «Ирине ничего не угрожало. Если бы он отошел, мы, например, сбежали бы по лестнице и ушли. Зачем нас нужно было останавливать? Я не оправдываю себя, но он выскочил в комнату, увидел, что люди с оружием... На него никто не нападал. Нам просто надо было уйти... Никто бы не пострадал», — уверял заключенный Агеев в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Впрочем, вопрос о мотиве преступления до сих пор открыт. По распространенной версии, глава тверской группировки предлагал артисту платить процент с концертов и продажи альбомов, но тот не пошел на поводу у местного авторитета. Один из осужденных за многочисленные убийства признался, что дружил с Кругом и поделился собственными мыслями о случившемся. «Ему было сделано два предложения: раскрутить водку и делать отчисления с концертов. Мишка отказался», — отмечал Александр Осипов по кличке «Волк».

Александр говорил, что, узнав об убийстве, самостоятельно решил отыскать злоумышленников, но не подозревал, что это были его знакомые. Позже, как утверждал Осипов, он вычислил стрелявшего в Круга и лишил его жизни тем же способом. В любом случае, кумира миллионов не вернуть актом мести...

Смотрите архивное видео гастролей Михаила Круга в Эстонии, снятое 19 февраля 1999 года в тюрьме Мурру!



