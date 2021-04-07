Петербурженка переехала жить в Силламяэ и отмечает, что здесь продаются булочки, как в СССР

Интересно, что, переехав из Питера, влогер не заметила особой разницы: она жила в похожем доме на улице Савушкина, поэтому не было ощущения, что ей не хватает большого города. Мечта бывшей петербурженки - обзавестись хутором на юге Эстонии, где потеплее, чтобы окучивать картошку в собственном огороде.

Когнитивный диссонанс, который возникает у жителей России, переехавших в Ида-Вирумаа, - «абсолютно русскоязычное окружение, и процент русских сильно близок к ста. Ты везде слышишь русскую речь, и если в магазине заговоришь на эстонском, то тебя сразу пугаются, так как думают, что ты из языковой комиссии. В Йыхви получше ситуация, я туда ездила специально, чтобы почувствовать себя в Эстонии».

Женщина рассказала и о различиях. Первое - это, конечно, менталитет. И у русских, и у эстонцев. Она подчеркнула, что лучше чувствует себя во многих госучреждениях, где все чиновники предельно вежливы. Но что ее поразило - так это «перекос с советским уклоном, какие-то моменты из прошлого, то, чего в Петербурге давно нет». Влогер привела в пример продающиеся в Силламяэ булочки и пирожные, такие же, как были в советское время, и, как распробовала женщина, «вполне вкусные». Несколько шокирована она была и обилием маринованного мяса для шашлыков в ресторанах и в магазинах круглый год.

Смотрите видео и пишите в комментариях согласны ли вы с тем, что говорит бывшая жительница Петербурга?



