Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали лицо своего ребенка

На снимках было запечатлено, как семья прошлась по калифорнийскому пляжу. Отмечается, что звездная пара и раньше появлялась на публике с ребенком, но в этот раз поклонники впервые смогли отчетливо разглядеть лицо младенца.

Известно, что Дэйзи Дав Блум (полное имя девочки) родилась в августе 2020 года. Тогда знаменитые родители опубликовали по случаю появления дочери на свет фото ее руки в Instagram. Также отмечается, что поп-певица и звезда фильма «Властелин колец» обручились в феврале 2019 года, однако до сих пор официально не подтверждали факт свадьбы.