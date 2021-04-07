Ср, 7.04.2021
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Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали лицо своего ребенка

Orlando Bloom (paremal) ja Katy Perry (vasakul). ФОТО: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орладно Блум впервые показали лицо их дочери Дэйзи. Фотографии, предоставленные папарацци, опубликовал портал Page Six, сообщает Lenta.ru.

На снимках было запечатлено, как семья прошлась по калифорнийскому пляжу. Отмечается, что звездная пара и раньше появлялась на публике с ребенком, но в этот раз поклонники впервые смогли отчетливо разглядеть лицо младенца.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Известно, что Дэйзи Дав Блум (полное имя девочки) родилась в августе 2020 года. Тогда знаменитые родители опубликовали по случаю появления дочери на свет фото ее руки в Instagram. Также отмечается, что поп-певица и звезда фильма «Властелин колец» обручились в феврале 2019 года, однако до сих пор официально не подтверждали факт свадьбы.


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