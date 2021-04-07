Ср, 7.04.2021
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Работник McDonald's поделился секретом, как сохранить картошку фри теплой

Картошка фри. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Житель Австралии и бывший работник сети заведений McDonald's Бруно Буше поделился элементарным секретом, о котором почти никто не догадывается. Мужчина рассказал LADBible как сохранить картошку фри свежей, хрустящей и горячей, пишет life.comments.ua.

По словам бывшего сотрудника, большинство посетителей заведения часто допускают ошибку при транспортировке своего пакета с заказом от McDonald's. Люди пытаются закрыть верхнюю часть пакета, надеясь сохранить тепло и герметичность.

Однако в таком случае картофель фри «запаривается» и становится водянистым, невкусным. Стынет он так же быстро. Однако с другой стороны, если держать пакет открытым, картофель также станет невкусным. Бруно Буше уверяет, что следует положить картофель фри на дно пакета в горизонтальном положении. Наверх стоит поставить все остальные теплые блюда, которые вы заказали. Сам пакет нужно оставить открытым. Так картофель фри будет наполняться теплом от бургера или другого блюда. В то же время у картофеля будет доступ к воздуху. «В таком случае картошка фри останется хрустящей и теплой, как и в ресторане», — подытожил бывший работник McDonald's.


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