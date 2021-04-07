Ирина Безрукова обнародовала фото со свадьбы

Ирина Безрукова ведет достаточно закрытый образ жизни. Она дает мало интервью, редко посещает светские мероприятия, почти не снимается в телешоу. Тем не менее актриса не делает тайны из деталей своей жизни, как общественной, так и личной.

Артистка снимается и работает в театре. Ради актера Сергея Безрукова влюбленная Ирина бросила мужа, артиста Игоря Ливанова. Вскоре она вышла замуж за своего возлюбленного. Они были вместе долгие годы, хотя в Сети то и дело муссировались слухи о неверности актера. Однако Ирина закрывала глаза на все эти пересуды.

Однако несколько лет назад Безрукову сразил двойной удар. Вначале от нее ушел муж. Сергей Безруков увлекся режиссером Анной Матисон и не захотел больше сохранять брак. А вскоре взрослый сын Ирины Андрей Ливанов умер при загадочных обстоятельствах.

Что сейчас происходит в личной жизни артистки, неизвестно. Однако Безрукова убеждена, что следует продолжать жить несмотря ни на что. Актриса смотрит в будущее с оптимизмом, но не забывает и про прошлое. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала фото со свадьбы. Однако не со своей, а родителей.

«Папа музыкант, мама медик. Молодые и красивые. Кажется, что впереди у них невероятное будущее. Но увы...» — подписала кадр Ирина. Актриса откровенно рассказала, что проблемы в ее семье начались из-за алкогольной зависимости отца. Вскоре мать не выдержала склок, и семья распалась. Ирина сообщила: «Из хорошего — у них родились две дочери, погодки. В остальном жили они непросто. Часто переезжали. Со временем в жизни папы становилось все больше алкоголя. Как следствие — срывы, скандалы и многое другое. Недовольство жизнью с обеих сторон. И неминуемый развод. А после - смертельная болезнь у мамы и новая семья у папы...»

Ирина Безрукова философски отметила, что жизнь оказывается совсем не такой, какой представляется: вовсе не идеальной и безоблачной. Популярная актриса поделилась с многочисленными подписчиками своими выводами: «Реальность и череда решений, которые мы принимаем здесь и сейчас, зачастую приводят совсем не к той жизни, какую хотели изначально. Только глядя сквозь призму своего и чужого опыта, понимаешь, как важно взвешенно и осознанно принимать каждое решение».

Отметим, что среди фанатов архивное фото со свадьбы родителей актрисы произвело фурор. Поклонники рассыпались в комплиментах и стали гадать, на кого же из них Ирина больше похожа.



