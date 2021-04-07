Очень смело: Михалкова показала себя обнаженной в ванне
37-летняя экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова находится в отличной форме, сообщает teleprogramma.pro.
37-летняя экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова находится в отличной форме, сообщает teleprogramma.pro.
Она внимательно следит за собой и явно выглядит моложе своих лет. Такую фигуру не грех показать публике, что звезда и сделала.
В личном блоге артистка обнародовала провокационное видео, на котором запечатлелась в собственной ванне, эротично вытянув ноги. Юлия крупно показала каждую их волнующую линию.
Видео актриса сняла утром, рассказав, что начинать свой день любит с дыхательной гимнастики. На завтрак же она предпочитает морепродукты.
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