Ср, 7.04.2021
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Очень смело: Михалкова показала себя обнаженной в ванне

Юлия Михалкова ФОТО: Instagram

37-летняя экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова находится в отличной форме, сообщает teleprogramma.pro.

Она внимательно следит за собой и явно выглядит моложе своих лет. Такую фигуру не грех показать публике, что звезда и сделала.

В личном блоге артистка обнародовала провокационное видео, на котором запечатлелась в собственной ванне, эротично вытянув ноги. Юлия крупно показала каждую их волнующую линию.

Видео актриса сняла утром, рассказав, что начинать свой день любит с дыхательной гимнастики. На завтрак же она предпочитает морепродукты.

Смотрите видео ЗДЕСЬ! 


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