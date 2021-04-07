Женоподобный вид сына Анастасии Заворотнюк на фото ошарашил поклонников в Сети

Ситуация вокруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк продолжает оставаться одной из главных тем российских журналистов.

В свете упорного молчания родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» журналисты пристально наблюдают за поведением членов семьи знаменитости, в надежде разгадать какие-то знаки в происходящей истории.

Вслед за шквалом публикаций о том, что старшая дочь актрисы Анна хочет сбежать из России, СМИ обратили внимание на сына звезды – Майкла. Больше всего журналистов и пользователей Сети поразила внешность 20-летнего молодого человека.

Так, юноша после жизни в США отрастил длинные волосы, которые предпочитает завязывать в пучок. При этом юзеры разглядели на его губах темную помаду и проколы двух ушей.

Многие отметили женственный облик молодого человека, а также выразили озабоченность из-за пугающих рисунков Майкла, его мрачных стихов и черно-белых фото.

В комментариях он предпочитает не реагировать на вопросы о своей матери, но резко высказывается в адрес злопыхателей или вступает в диалог с теми, кому нравится его творчество.

Также Майкл предпочитает не отвечать на беспокойство поклонников и не комментирует происходящее в его внешнем облике.



