Нарушителя карантина заставили сделать 300 приседаний и погубили его

28-летнего Даррена Манаога Пенаредондо и его друзей задержали в четверг, 1 апреля, после шести часов вечера по местному времени, когда они вышли на улицу купить воды. Его двоюродный брат Адриан Лусена рассказал в Facebook, что в наказание за нарушение карантина патрульные сказали приятелям одновременно присесть 100 раз.

По словам Лусена, друзья исполняли наказание не синхронно, поэтому им приходилось начинать сначала. В результате каждый из нарушителей сделал 300 приседаний.

Пенаредондо вернулся домой 2 апреля в шесть утра и пожаловался на боль в мышцах. «В тот день он вообще не мог ходить, просто ползал. Но я не стала поднимать тревогу, так как он сказал, что это просто мышечная боль», — вспоминает его сожительница Райчелин Бальц (Reichelyn Balce).

На следующий день у Пенаредондо случился приступ, и он перестал дышать. Бальц позвала на помощь соседей, но реанимировать мужчину не удалось. Полиция уже проинформирована о произошедшем.

Шеф полиции города Дженерал Триас Марло Солеро подчеркнул, что в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, запрещено применять физические наказания. По его словам, патрульные могут лишь сделать выговор. По уголовному делу идет расследование.



