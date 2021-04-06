Альбина Джанабаева рассказала, как сыновья восприняли ее беременность

17-летний Костя и шестилетний Лука, по словам певицы, хорошо ладят друг с другом. Правда, старший сын из-за учебы не часто может проводить время с братом. О том, что скоро будут старшими братьями для сестрички или братика, ребята узнали с восторгом.

«Лука сейчас в том возрасте, когда дети мечтают о пополнении в семье, поэтому для него это было очень радостное событие! А Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша. И поэтому мне особенно приятно видеть, как внимательно и чутко он относится ко мне сейчас», — рассказала Альбина.

Джанабаева утверждает, что никогда не заставляла старшего сына присматривать за Лукой: в звездной семье такая модель воспитания не приветствуется. «Все учатся, ходят в секции, работают, а вечером собираются дома, общаются и делятся друг с другом впечатлениями. И это время мы особенно ценим», — заметила певица.

Она довольна тем, какие отношения сложились у нее со старшим сыном. По словам артистки, Константин ей многое доверяет. «Но при этом у меня существует четкая родительская позиция, в которой мама и папа должны быть не друзьями, а в первую очередь авторитетом для ребенка. Только так, выстроив границы в отношениях с детьми, мы можем им дать ощущение опоры, вызвать уважение к себе», — отметила Джанабаева.

41-летняя экс-участница группы «ВИА Гра» всегда говорила, что мечтает о рождении девочки, однако пока неизвестно, кого именно ждет пара. Супруга Меладзе лишь поблагодарила поклонников за поздравления и не стала вдаваться в детали.



