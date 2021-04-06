Иван Ургант выздоровел и вернулся в эфир спустя две недели после заражения коронавирусом

Иван Ургант вернулся в очный эфир своей вечерней телепрограммы на «Первом канале» спустя 2 недели после заражения коронавирусом. Напомним, 22 марта телеведущий напугал своих поклонников в Twitter, сообщив о том, что у него диагностировали инфекцию. Позже его отец Андрей прояснил ситуацию. Тот заверил, что с сыном все в порядке, он чувствует себя нормально и даже появится в эфире, хоть и в удаленном формате – по видеосвязи.

Еще две недели назад Андрей Львович предположил, что нас ожидают веселые дни, поскольку многие шутки «Вечернего Урганта» будут завязаны на самоизоляции и лечении. И правда, за время домашнего эфира Иван смеялся над собственноручным гримом, иронизировал над ленивыми съемками в дресс-коде «строгий верх – низ в трусах», искал на рынке с помощью коллеги лучшие фрукты, способные победить коронавирус, и так далее.

Ровно через две недели Ургант вновь появился в телестудии очно, хотя в анонсе телепрограммы он хитрил и обещал еще какое-то время побыть на карантине. Вернулся в эфир выздоровевший Иван ярко – в образе цыганского барона, с плясками под гитару и песней. Конечно, всех интересовало, есть ли у Урганта какие-либо осложнения после инфекцию. Но зараза не задержалась в организме телеведущего.

«Никаких побочных эффектов нет. Единственное, что я слишком сильно напугался!» – признался Иван в эфире «Вечернего Урганта».



