Щ - щедрость: Министерство культуры выделило самой легендарной эстонской актрисе премию в 1000 евро

Министерство культуры благодарит Иту Эвер за ее вклад в сценическое искусство, а также поздравляет с ее 90-летием, 1 апреля.

Ита Эвер училась в 14-й начальной школе Таллинна с 1939 по 1940 года, в 8-й начальной школе Таллинна в период 1940–1944 годов. А с 1944 по 1950 год в 4-й средней школе Таллинна. Актерскому мастерству Ита Эвер обучалась в эстонской студии ГИТИСа в 1950–1953 годах.

С 1953 года Ита была актрисой Эстонского драматического театра. Помимо театральной работы, Ита Эвер много выступала на эстрадной сцене, а также играла в радиопостановках. Ита Эвер задействована в качестве актрисы в фильмах с 1950-х годов. Ее дебютом стала роль Рэеды в художественном фильме Герберта Раппапорта «Счастье Андруса», однако свою первую большую роль в кино она получила в 1978 году, в фильме Арво Круусеменда «Зимний отпуск».

В 2016 году Ита Эвер получила награду за профессиональные заслуги на кинофестивале «Темные ночи», за свою более чем полувековую кинокарьеру.



