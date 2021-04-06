Вт, 6.04.2021
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Апельсины и другие цитрусовые могут стать причиной развития рака

Цитрусовые. Иллюстративное фото. ФОТО: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

Злоупотребление цитрусами, в особенности апельсинами и апельсиновым соком в частности, может оказаться причиной развития меланомы, передает Mixnews.lv со ссылкой на Express.

Ученые Университета Индианы пришли к выводу, что при включении в рацион более двух порций цитрусовых фруктов в день риск заболеть раком кожи повышается на 63 процента. При этом наиболее подвержены этому риску люди со светлой и очень светлой кожей.

Причиной наблюдаемого действия апельсинов на организм человека, по мнению исследователей, является вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.


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