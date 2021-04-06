Вт, 6.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Следственный комитет начал проверку песни певицы Manizha для «Евровидения»

Manizha ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

По мнению АНО «Ветеранские вести», сценический номер направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности, пишет Пятый канал.

Следственный Комитет начал проверку песни певицы Manizha «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Manizha «Русская женщина», — сказал собеседник агентства.

По результатам проверки могут возбудить уголовное дело.

С просьбой проверить композицию на наличие оскорбления и унижения человеческого достоинства русских женщин по национальному признаку к главе СК Александру Бастрыкину обратилась АНО «Ветеранские вести».

Исполнительница выступит в Нидерландах с песней «Russian Woman». Кроме нее, за право представлять Россию на конкурсе боролись группы Therr Maitz и #2Маши.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back