Белорусские артисты могут выступить на «Евровидении-2021» как музыкальные гости

Мы предложили, чтобы NaviBand и VAL, которые уже хорошо известны в семье "Евровидения", выступили вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в одном из антрактов", – отметил глава фонда Сергей Будкин. Уточняется, что артисты могли бы исполнить песню под названием Love shine a light, с которой Великобритания победила на конкурсе в 1997 году,