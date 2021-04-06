Вт, 6.04.2021
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Белорусские артисты могут выступить на «Евровидении-2021» как музыкальные гости

"Евровидение-2021" ФОТО: SANDER KONING/EPA

После того как организаторы «Евровидения-2021» отстранили Беларусь от участия в конкурсе, местные музыканты решили сделать еще одну попытку, пишет Сегодня.

Белорусский фонд культурной солидарности обратился к продюсерам песенного конкурса с просьбой разрешить белорусским артистам выступить хотя бы в качестве музыкальных гостей в прямом эфире. Об этом говорится в заявлении фонда в официальном Telegram-канале.

Отметим, что изначально Беларусь должна была представлять группа VAL, которая поддерживала протесты. В итоге ее заменили на группу "Галасы ЗМеста", которые симпатизируют режиму Александра Лукашенко, но их песню организаторы отклонили из-за политического подтекста.

Теперь же белорусы, а именно группы NaviBand, VAL и оперная певица Маргарита Левчук, хотят выступать на "Евровидении" как "музыкальные гости" с песней Love shine a light.

Мы предложили, чтобы NaviBand и VAL, которые уже хорошо известны в семье "Евровидения", выступили вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в одном из антрактов", – отметил глава фонда Сергей Будкин. Уточняется, что артисты могли бы исполнить песню под названием Love shine a light, с которой Великобритания победила на конкурсе в 1997 году,

– говорится в сообщении белорусского фонда солидарности.

Организаторы "Евровидения" пока что не дали ответ.


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