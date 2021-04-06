Гонщик или тихоня: нумерологи раскрыли, что номер авто говорит о владельце

Цифры встречаются в нашей жизни повсюду — у каждого есть дата рождения, номер телефона, паспорта, жилья. Иногда они могут не только раскрыть информацию о нас самих, но и позволить заглянуть в наши отношения с вещами.

Чтобы узнать характеристику своего авто, нужно сложить все цифры в номере. Полученная сумма будет ключом к разгадке. Если получившееся число оказалось двузначным, то эти две цифры нужно суммировать друг с другом.

1

Эта цифра символизирует лидерство. Машина с таким номером верно служит своему владельцу, даже в путешествиях на край света. Да и сам хозяин любит свою ласточку и, скорее всего, готов сдувать с нее пылинки.

2

Автомобиль — верный друг и товарищ, если его охраняет двойка. Он будет удобен и надежен, к тому же, ему вряд ли грозит быть угнанным. Но владельцу стоит быть внимательным на дорогах и не лихачить.

3

Тройка говорит о том, что машина для вас — источник ежедневной радости. Вы любите скорость и везде успеваете. При таких амбициях лучше уделять внимание диагностике своего мустанга.

4

Четверка — знак безопасности. Вам не страшно бездорожье, и вы любите дальние поездки на своем автомобиле. А он отвечает вам взаимностью и бережет вас от неприятностей.

5

Эта цифра говорит о том, что вы — беспечный ездок. Гонять, так гонять! Не забывайте все же о правилах безопасности и покрепче пристегивайтесь. Да и на ограничения скорости на дорогах лучше тоже обращать внимание.

6

Шестерка — символ терпения и послушания. Ваша машина редко ломается, и это неспроста. Тому способствует и ваш характер — вероятно, вы спокойный и уверенный водитель, который может похвастаться отсутствием штрафов за нарушения ПДД.

7

Семь — число счастья и удачи. Куда бы вы ни поехали, с вами ничего не случится. Более того, вероятно, с вашей машиной у вас связано немало историй удивительного везения.

8

Восьмерка не способствует гонкам на дорогах, потому что означает наибольший риск. Если вы не сторонник авантюр, лучше сменить номера. Если же вы не суеверны, просто старайтесь не попадать в неприятности на дороге.

9