Гонщик или тихоня: нумерологи раскрыли, что номер авто говорит о владельце
Эксперты уверены, что цифры на регистрационных знаках влияют на судьбу машины, пишет Пятый канал.
Эксперты уверены, что цифры на регистрационных знаках влияют на судьбу машины, пишет Пятый канал.
Цифры встречаются в нашей жизни повсюду — у каждого есть дата рождения, номер телефона, паспорта, жилья. Иногда они могут не только раскрыть информацию о нас самих, но и позволить заглянуть в наши отношения с вещами.
Чтобы узнать характеристику своего авто, нужно сложить все цифры в номере. Полученная сумма будет ключом к разгадке. Если получившееся число оказалось двузначным, то эти две цифры нужно суммировать друг с другом.
Эта цифра символизирует лидерство. Машина с таким номером верно служит своему владельцу, даже в путешествиях на край света. Да и сам хозяин любит свою ласточку и, скорее всего, готов сдувать с нее пылинки.
Автомобиль — верный друг и товарищ, если его охраняет двойка. Он будет удобен и надежен, к тому же, ему вряд ли грозит быть угнанным. Но владельцу стоит быть внимательным на дорогах и не лихачить.
Тройка говорит о том, что машина для вас — источник ежедневной радости. Вы любите скорость и везде успеваете. При таких амбициях лучше уделять внимание диагностике своего мустанга.
Четверка — знак безопасности. Вам не страшно бездорожье, и вы любите дальние поездки на своем автомобиле. А он отвечает вам взаимностью и бережет вас от неприятностей.
Эта цифра говорит о том, что вы — беспечный ездок. Гонять, так гонять! Не забывайте все же о правилах безопасности и покрепче пристегивайтесь. Да и на ограничения скорости на дорогах лучше тоже обращать внимание.
Шестерка — символ терпения и послушания. Ваша машина редко ломается, и это неспроста. Тому способствует и ваш характер — вероятно, вы спокойный и уверенный водитель, который может похвастаться отсутствием штрафов за нарушения ПДД.
Семь — число счастья и удачи. Куда бы вы ни поехали, с вами ничего не случится. Более того, вероятно, с вашей машиной у вас связано немало историй удивительного везения.
Восьмерка не способствует гонкам на дорогах, потому что означает наибольший риск. Если вы не сторонник авантюр, лучше сменить номера. Если же вы не суеверны, просто старайтесь не попадать в неприятности на дороге.
Машина с таким номером благоприятствует комфортным и неторопливым поездкам. В ней приятно находится и владельцу, и его пассажирам. Смело берите друзей для путешествия за город — они будут в восторге!